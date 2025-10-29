Каждый район получит по 3 миллиона рублей.

Правительство Владимирской области выделило 6 миллионов рублей на реализацию двух проектов пеших экскурсионных маршрутов. Каждый район получит по 3 миллиона рублей.Эти маршруты были отобраны по итогам конкурса среди инициатив местных самоуправлений, направленных на привлечение туристов. Победившие проекты лично губернатор Александр Авдеев.Один маршрут расположится в городе Гусь-Хрустальном и будет называться «В поисках утерянного рецепта стекла». Экскурсанты познакомятся с историей стекольного искусства, попробовав разгадать загадки и головоломки мастеров-стеклодувов. Здесь планируется обустроить новый арт-объект и мультимедийный киоск.Второй маршрут запустят в селе Маринино Ковровского района, в имении известных фабрикантов династии Танеевых. Проект «Погружение в эпоху дворянства» даст посетителям шанс почувствовать атмосферу XIX века, поучаствовав в тематических мероприятиях на специально созданных площадках.Реализация обоих проектов запланирована на следующий год и вписывается в федеральную стратегию развития внутреннего туризма и повышения привлекательности региона.