В октябре 2025 года правительство России направит дополнительно более 470 млн рублей на развитие сельских территорий. Об этом на своей официальной в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Выделенные средства продолжат субсидирование программы льготных кредитов на благоустройство частных жилых домов, расположенных в сельской местности.«Кстати, с учётом этих средств общий объём субсидирования в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году превысит 1,2 миллиарда рублей», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Отмечается, что с 2020 по 2024 годы на обновление домовладений по ставке до 5% было выдано свыше 21 тыс. займов. Выделенные средства продолжат субсидирование этих кредитов. Заемные средства можно тратить на ремонт кровли и инженерных коммуникаций, а также на подключение жилищ к электро-, водо- и газоснабжению, отоплению и канализации.