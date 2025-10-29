Трифонов начал свою карьеру в 2017 году как участковый уполномоченный в родном районе.

Во Владимирской области 27 октября в ОМВД по Юрьев-Польскому району произошли кадровые изменения. Заместитель руководителя УМВД России по региону Игорь Хомяков представил личному составу нового начальника — им стал майор полиции Дмитрий Трифонов. Об этомДмитрий Трифонов, 31-летний уроженец Юрьев-Польского, начал свою карьеру в 2017 году как участковый уполномоченный в родном районе после окончания Санкт-Петербургского университета МВД. До недавнего времени он занимал должность начальника отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.Напомним, ранее мы писали, что