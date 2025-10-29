Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские Владимирской области напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при контактах с подозрительными звонящими. Ежедневно фиксируются многочисленные случаи, когда доверчивые люди становятся жертвами обмана и теряют свои сбережения, в УМВД по региону.Недавно жертвой мошенников стала 75-летняя жительница Киржача. Женщина получила звонок от лица, представившегося сотрудником Ростелекома. Незнакомец рассказал пожилой женщине о необходимости обновить личные данные. Затем последовал ряд звонков от лиц, якобы представляющих ФСБ и Центральный Банк. Они убедили пенсионерку снять крупную сумму денег и передать курьеру для перевода на безопасный счет.Потерпевшая выполнила все рекомендации и перевела мошенникам порядка миллиона рублей. Только после завершения процедуры женщина поняла, что попала в ловушку.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».