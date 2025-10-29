Работы начнутся в 10 часов утра.

В ноябре зрители Владимирской области временно останутся без любимых каналов. Из-за профилактических работ пять районов лишатся вещания первого и второго мультиплекса цифрового ТВ.Согласно графику, выключение произойдет следующим образом:10 ноября в селе Скрипино (города Гусь-Хрустальный, Меленки, поселок Селиваново),13 ноября в деревне Окатово (район Гусь-Хрустальный),17 ноября в деревне Волосово (Петушинский район),20 ноября в деревне Гридино (Ковров и окрестности),24 ноября в городе Гороховец.Работы начнутся в 10 часов утра и завершатся к 16 часам вечера, в правительстве области.