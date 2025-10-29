Компания «Энергосбыт Волга» представила список крупных должников среди управляющих организаций. В него вошли 23 управкомпании, которые имеют задолжность за электроэнергию более 50 тысяч

Компания «Энергосбыт Волга» представила список крупных должников среди управляющих организаций. В него вошли 23 управкомпании, которые имеют задолжность за электроэнергию более 50 тысяч рублей. На 20 октября 2025 года их совокупный долг превысил 29,3 млн рублей. Лидером антирейтинга стала управляющая организация из Александровского округа ООО «РТЭК +». Сумма её задолженности составила 8,4 млн рублей. На