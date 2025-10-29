Мотивом послужила личная неприязнь из-за злоупотребления потерпевшим алкоголем и его грубого отношения.

В Коврове Владимирской области возбуждено уголовное дело против 44-летней местной жительницы по подозрению в убийстве знакомого. Подробности рассказалиПо данным следствия, 24 октября 2025 года обвиняемая, находясь в гостях у мужчины, нанесла ему удар ножом в грудь. Мотивом послужила личная неприязнь из-за злоупотребления потерпевшим алкоголем и его грубого отношения.Несмотря на непризнание вины, у следствия есть весомые доказательства причастности женщины к преступлению. Среди них — аудиосообщение о содеянном, отправленное родственнику, а также фотографии тела на ее телефоне.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы.