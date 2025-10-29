Дороги в Меленках имеют многочисленные выбоины и просадки.

Прокуратура Меленковского района провела проверку после обращений горожан и выявила серьезные нарушения на улицах Некрасова и Красный Октябрь. Дороги в Меленках имеют многочисленные выбоины и просадки, размеры которых превышают допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, на улице Красный Октябрь отсутствуют кюветы, что мешает стоку воды и ухудшает состояние дорожного полотна. Эти проблемы создают угрозу для жизни, здоровья и имущества водителей и пешеходов.По результатам проверки главе Меленковского муниципального округа внесено представление. Устранение нарушений взято на контроль надзорного ведомства.