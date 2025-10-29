Впервые на сцене Владимирского областного театра кукол — студенты из другого региона. В рамках новой студенческой программы проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ свои

Впервые на сцене Владимирского областного театра кукол — студенты из другого региона. В рамках новой студенческой программы проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ свои дипломные работы привезли будущие актеры-кукольники из Новосибирского государственного театрального института. Для владимирской публики они приготовили три спектакля. Открывали гастроли постановкой «Не все коту масленица» по пьесе Александра Островского . Худощавые персонажи