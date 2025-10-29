Вызывает Фурманов Чапаева:
- Василий Иванович! Введен сухой закон. Если вдруг у кого-либо услышу запах спиртного, - под трибунал! Донесите приказ личному составу.
Василий Иванович вызывает Петьку:
- Петька! Если услышу перегар, - под трибунал! Сухой закон в Красной Армии...
В Этот же вечер идет Чапаев и видит, - Петька пьяный в дрободан.
Ч:- Петька, пил?
П:- Нет, Василииванович, не пил.
Ч:- А-ну дыхни. (перегара нет). А чего же тебя колышет?
П:- А я,водочные клизмы делал....
Василий Иванович бегом в казарму, закрылся в комнате и решил расслабиться.
Петька решил зайти к командиру и посмотреть, чем о там занимается. Смотрит а В.И. корчиться в предсмертных конвульсиях.
П:- Что,Василииванович, не пошла?
Ч:- Да нет, пошла....Огурец не идет.............
