Заболеваемость COVID в областном центре стала постепенно снижаться с конца сентября. В период с 13 по 19 октября таких случаев было лишь 5, но на прошлой неделе число заболевших снова начало

Заболеваемость COVID в областном центре стала постепенно снижаться с конца сентября. В период с 13 по 19 октября таких случаев было лишь 5, но на прошлой неделе число заболевших снова начало расти. С 20 по 26 октября зарегистрировано 14 случаев. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в целом по области. На прошлой неделе ковид лабораторно подтвердили у