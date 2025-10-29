Во владимирском ДДюТ стартовал трехдневный фестиваль «Реплика», объединивший более 150 юных артистов из шести городов региона. Зрителей и участников ждут не только спектакли, но и

разнообразные творческие мастер-классы и встречи с профессионалами. Об этом рассказали в облправительстве. На фестивале представлены театральные коллективы из Владимира, Гороховца, Мурома, Коврова, Меленок, Радужного и Судогодского округа. Они покажут 10