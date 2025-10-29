В Коврове задержали местную жительницу, которая обвиняется в том, что 24 октября из-за личной неприязни убила знакомого, злоупотреблявшего спирным. По информации СледКома РФ по Владимирской

В Коврове задержали местную жительницу, которая обвиняется в том, что 24 октября из-за личной неприязни убила знакомого, злоупотреблявшего спирным. По информации СледКома РФ по Владимирской области, конфликт, переросший в убийство, произошел в квартире потерпевшего. Мотивом преступления могло послужить его грубое отношение и злоупотребление спиртным, которое сильно раздражало обвиняемую. Из-за этого, по версии следствия, во время