Украинский певец Виталий Козловский решился на странный эксперимент. Артист опубликовал в личном микроблоге пугающую фотографию.

Украинский певец ВиталийКозловский решился на странный эксперимент. Артист опубликовал в личном микроблогепугающую фотографию.В Instagram артист выложил серию снимков, от которых кровь стынет в жилах. Усыпанный цветами артист лежит в белоснежной ванне.Бутоны и лепестки полностью скрывают тело молодого человека.Из-под увядающих растений виднеется только голова."Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам наконцертах? Я в них купаюсь!" – подписал фото Козловский.Фолловеры были в шоке, с первого взгляда многим показалось,что артист лежит в гробу. Они признавались, что подобные снимки наводят на них нечеловеческийстрах. Особо тревожные поклонники просили немедленно убрать публикацию из соцсетей."Жесть, как в гробу!'', "Ужас, неприятное фото. Большепугает, чем привлекает... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужас. Подумала гроб ⚰️ с цветами", "Йомайо. Странное фото. На ⚰️ похоже", "Виталий...не смешно...жесть","А почему нет фото после?изувеченое тело Виталия Козловского,цветами поклонниц?😂", "Этогроб?", "Похороны, ну точно!😅😅😅", "Спасибокстати что ванную не обложил красным кружевным ободком. Уточка смотритсч оченьэротично!)) Себе что-ли такую-же купить?!..))))", "Ой, испугалась! Апотом почитала, что не гроб😄", "Нужно было бы сфоткатся сидя в ванной с цветов, а то реально кажется, что в гробу и поклонники на прощание завалили цветами. Надо срочно перефоткатся, а то я уже переживаю за тебя из-за приметов", – писали интернет-обыватели.