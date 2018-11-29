Ирина Понаровская дала откровенное интервью Андрею Малахову. В шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 певица рассказала о том, что ей происходит.

Ирина Понаровская дала откровенное интервью Андрею Малахову.В шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" певица рассказала о том, что ей происходит.В начале 2000-х певица пропала с экранов. Ирина отказываласьот участия в сборных концертах и не общалась с прессой. Ходили слухи, чтоПонаровская серьезно больна, говорили, что уехала за границу.Недавно знаменитость отметила 65-летие. Сейчас она редко выступает:на корпоративах и только за приличный гонорар. "Так получилось, что сейчас я не завишуот успеха, меня он не отравляет. Я знаю, что есть другая жизнь и мне такхочется ею пожить. Что я, собственно, и делаю. Надо всегда вовремя сказать себе"стоп". Главное не деградировать, а сцена переживет. Все же происходити без меня?" – сообщила вокалистка.Звезда призналась, что отказаться от сцены было непросто. "Яни с кем не общалась, я ушла. Я живу другой жизнью. Я училась жить заново, я незнала просто, куда деть свое тело, мне нужно было учиться, как младенцу ходить",– вспомнила Понаровская.Вокалистка сообщила, что ее очень задела публикация впрессе, в которой высмеивали ее якобы бедственное положение. "Ирина Понаровская живет вмногоэтажке в трехкомнатной квартире со своими внуками". Ичто? А 30 лет назад все так жили! Ребята, мы пришли голые и уйдем голыми! Иваши виллы, какими бы они не были роскошными, иллюзорными, они все останутсяздесь. А вам на суд идти туда!" – заявила она.В доказательство Ирина перечислила все свое недвижимоеимущество. Артистка имеет дом в Подмосковье, две квартиры в Москве, два дома вЭстонии. Был дом в Майами, который певица продала. Понаровская отметила, что несчитает себя бедной.Артистка всегда ощущала в себе нечто мистическое. В молодости Ирина пережила двеклинические смерти, что не могло не оставить отпечаток на ее личности: "Не простотак я в 25 лет чуть не умерла, не просто так я выздоровела. Я не знала откудако мне пришла информация, которая меня сделала здоровой. Я знаю, что у меня есть что-то в правой руке:снять ячмень с глаза, убрать воспаление могу. Но я не понимаю, что я делаю".