Ирина Понаровская дала откровенное интервью Андрею Малахову.
В шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 певица рассказала о том, что ей происходит.
Ирина Понаровская дала откровенное интервью Андрею Малахову.
В шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" певица рассказала о том, что ей происходит.
В начале 2000-х певица пропала с экранов. Ирина отказывалась
от участия в сборных концертах и не общалась с прессой. Ходили слухи, что
Понаровская серьезно больна, говорили, что уехала за границу.
Недавно знаменитость отметила 65-летие. Сейчас она редко выступает:
на корпоративах и только за приличный гонорар. "Так получилось, что сейчас я не завишу
от успеха, меня он не отравляет. Я знаю, что есть другая жизнь и мне так
хочется ею пожить. Что я, собственно, и делаю. Надо всегда вовремя сказать себе
"стоп". Главное не деградировать, а сцена переживет. Все же происходит
и без меня?" – сообщила вокалистка.
Звезда призналась, что отказаться от сцены было непросто. "Я
ни с кем не общалась, я ушла. Я живу другой жизнью. Я училась жить заново, я не
знала просто, куда деть свое тело, мне нужно было учиться, как младенцу ходить",
– вспомнила Понаровская.
Вокалистка сообщила, что ее очень задела публикация в
прессе, в которой высмеивали ее якобы бедственное положение. "Ирина Понаровская живет в
многоэтажке в трехкомнатной квартире со своими внуками". И
что? А 30 лет назад все так жили! Ребята, мы пришли голые и уйдем голыми! И
ваши виллы, какими бы они не были роскошными, иллюзорными, они все останутся
здесь. А вам на суд идти туда!" – заявила она.
В доказательство Ирина перечислила все свое недвижимое
имущество. Артистка имеет дом в Подмосковье, две квартиры в Москве, два дома в
Эстонии. Был дом в Майами, который певица продала. Понаровская отметила, что не
считает себя бедной.
Артистка всегда ощущала в себе нечто мистическое. В молодости Ирина пережила две
клинические смерти, что не могло не оставить отпечаток на ее личности: "Не просто
так я в 25 лет чуть не умерла, не просто так я выздоровела. Я не знала откуда
ко мне пришла информация, которая меня сделала здоровой. Я знаю, что у меня есть что-то в правой руке:
снять ячмень с глаза, убрать воспаление могу. Но я не понимаю, что я делаю".