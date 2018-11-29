Марию Шукшину уговаривали участвовать в скандальном ток-шоу Андрея Малахова. По словам артистки, ей предлагали огромные суммы.

Марию Шукшину уговаривали участвоватьв скандальном ток-шоу Андрея Малахова. По словам артистки, ей предлагалиогромные суммы.В личном микроблоге междуМарией Шукшиной и членом экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме России Вадимом Манукяном завязалась беседа. Актриса иобщественник обсуждали беспредел, который творится на федеральных каналах.Собеседники затронуливопрос финансирования программ "Пусть говорят" Первого канала и "Прямой эфир" "России1". По словам Манукяна, на днях из Госдумы в ВГТРК ушел официальный депутатскийзапрос с вопросами о том, как расходуются деньги налогоплательщиков. "Существует канал на ежегодные 25 миллиардов из госбюджета. Это официальные цифры", – добавилэксперт.Шукшина отметила, что давнопора призвать к ответу ответственных лиц. Артистка сообщила, мол, телевизионщикимало того, что распространяют порочащие сплетни о заслуженных и народныхартистах нашей страны, так еще и жируют за счет обычных зрителей. Мария наличном опыте убедилась, что в подобного рода передачах крутятся большиесредства."По деньгам скажу Вам то,что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагали 1000 000 руб,мне они готовы были заплатить 15000 000р лишь бы пришла... Но ходить на этомракобесие, себя не уважать... Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу, длямногих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источникдохода! И самое главное – чем больше грязи, тем больше платят! И это уже не‘’кухонные разборки’’, это целенаправленная ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ВОЙНА,направленная на моральное разложение ВСЕГО общества! Вот, что страшно-то!!!!!!(здесь орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – написала знаменитость.Напомним, недавно рядовыезрители пошли войной на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и руководствопрограммы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Сотни людей подписалисьпод петицией неравнодушного россиянина на сайте change.org. Некий АндрейСибирский просит депутатов Государственной думы законодательно запретитьобсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. Актрисы Мария Шукшина иАлика Смехова уже подписали это прошение.