55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик.
55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик.
Пышную свадьбу играли в Лос-Анжелесе.
Церемония была очень скромная и длилась не больше часа. Между тем, жених и
невеста соблюли все формальности: белое платье, букет, бриллиантовая тиара, черный
брючный костюм.
Тарантино и Пик познакомились в 2009
году. Однако долгое время были просто друзьями. В 2016 году между ними возникли
чувства и уже через год отношений режиссер сделал возлюбленной предложение. Об этом
сообщает журнал People.
Для Тарантино это первый брак. Ранее он говорил в интервью, что из-за
работы у него нет времени на полноценные отношения. "Когда я снимаю фильм, я
кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет
ребенка. Ничто не встанет на моем пути", – отмечал он.