55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик.

55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик.Пышную свадьбу играли в Лос-Анжелесе.Церемония была очень скромная и длилась не больше часа. Между тем, жених иневеста соблюли все формальности: белое платье, букет, бриллиантовая тиара, черныйбрючный костюм.Тарантино и Пик познакомились в 2009году. Однако долгое время были просто друзьями. В 2016 году между ними возникличувства и уже через год отношений режиссер сделал возлюбленной предложение. Об этомсообщает журнал People.Для Тарантино это первый брак. Ранее он говорил в интервью, что из-заработы у него нет времени на полноценные отношения. "Когда я снимаю фильм, якроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нетребенка. Ничто не встанет на моем пути", – отмечал он.