Украинский лидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади, дай заработать гривну-другую. Введение военного положение для ушлого лидера Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков.

Украинскийлидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади, дайзаработать гривну-другую. Введение военного положение для ушлого лидераНезалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности АлександраТурчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецептпрост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверенполитолог Николай Стариков.Турчинов,заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обменывалют. А раз так, то глава СНБО может неплохо нажиматься на переживающихза свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире "Первогоканала".Украинскиевласти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагаетаналитик. "В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве –27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся егогоп-компания", – сказал политолог.Передвластями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильнуюситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос наамериканскую валюту. "Эти люди отправили украинских моряков на убой,просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов", -резюмировал эксперт.Напомним,после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судовиз Незалежной российской береговой охраной, Порошенко и Турчиноввыступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидерпредложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховнойрадой срок сократился до 30 дней.тому же под военное положение попали только юго-восточные регионыстраны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается:торговля продолжается, международные договора тоже в силе.