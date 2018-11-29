Украинский
лидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади, дай
заработать гривну-другую. Введение военного положение для ушлого лидера
Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности Александра
Турчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецепт
прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен
политолог Николай Стариков.
Украинский
лидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади, дай
заработать гривну-другую. Введение военного положение для ушлого лидера
Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности Александра
Турчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецепт
прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен
политолог Николай Стариков.
Турчинов,
заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обмены
валют. А раз так, то глава СНБО может неплохо нажиматься на переживающих
за свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире "Первого
канала".
Украинские
власти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагает
аналитик. "В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве –
27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его
гоп-компания", – сказал политолог.
Перед
властями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильную
ситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос на
американскую валюту. "Эти люди отправили украинских моряков на убой,
просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов", -
резюмировал эксперт.
Напомним,
после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судов
из Незалежной российской береговой охраной, Порошенко и Турчинов
выступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидер
предложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховной
радой срок сократился до 30 дней.
К
тому же под военное положение попали только юго-восточные регионы
страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается:
торговля продолжается, международные договора тоже в силе.