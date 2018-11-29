Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сенсацией для общественности. Артисты дали первое совместное интервью после бракосочетания.

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сенсацией для общественности. Артисты дали первое совместное интервью после бракосочетания.Передача, посвященная Бари Алибасову и Лидии Федосеевой-Шукшиной, выйдет в эфир 2 декабря, однако уже сейчас в свободном доступе можно посмотреть анонс. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бари Алибасов опубликовал ролик.В нем представлены кадры, сделанные во время самого бракосочетания и того, что было позже. Голос за кадром сообщил, что продюсер и актриса решили оформить отношения "втайне от всех". "Рожать будешь? Хороших детей давай сделаем", – обращаясь к престарелой супруге, сказал Бари Алибасов.А также был показан отрывок, на котором 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина чем-то смазывает грудь новоиспеченному супругу. "Ниже-ниже", – приговаривает Бари Алибасов и стонет. "Ниже это уже нельзя", – со смехом реагирует Федосеева-Шукшина.В комментариях подписчики выразили немедленную готовность посмотреть передачу и еще раз поздравили влюбленных. "Обязательно посмотрю Бари Каримович (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я вас люблю💖 совет да любовь))😍 а про детишек это СУПЕР", "Ну как такое можно пропустить😉 конечно посмотрим)", "Смотрю на вас и сердце радуется. Здоровья вам и счастья", – высказались пользователи Сети.Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Позднее на все бестактные вопросы о первой брачной ночи Бари ответил в интервью коротко: "Наша первая брачная ночь была 20 лет назад у меня в квартире после, кстати сказать, пьянки, посвященной открытию "Кинотавра".Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно восприняла весть о свадьбе артистки. "Предлагаю маме сделать фамилию Федосеева-Алибасова. Не дотрагивайтесь до Василия Макаровича", – заявила Ольга на шоу "Пусть говорят".По словам женщины, она не поддерживает отношений с артисткой. "Я была козликом отпущения всегда, а Настя (старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку. – Прим.ред.) всегда была козлом отпущения. Для мама существует только красавица Маша", – с обидой заявила Ольга Шукшина.