Напавший на заместителя прокурора Электростали следователь по делам несовершеннолетних заранее готовился к преступлению и дальнейшему задержанию - в надзорное ведомство он пришел с набором необходимых для содержания в СИЗО вещей.

Напавший на заместителя прокурора Электростали следователь по делам несовершеннолетних заранее готовился к преступлению и дальнейшему задержанию — в надзорное ведомство он пришел с набором необходимых для содержания в СИЗО вещей, сообщил телеграм-канал "Следак шепнул".Инцидент произошел около 11:30 28 ноября в помещении на улице Мира. По предварительной версии, Андрей Иванкин отказался подписывать документы и, соответственно, передавать дело в суд, что и вызвало неудовольствие со стороны лейтенанта юстиции Сергея Федутинова. Когда запас аргументов оказался исчерпан, стороны перешли к оскорблениям, и тут следователь схватился за нож.По другим данным, конфликт возник из-за некой знакомой, а страж порядка сначала метнул в прокурора тяжелый металлический шар, но не попал, и только потом бросился на него с ножом. Иванкин с криком выскочил в коридор, где ему на помощь пришли коллеги, скрутившие злоумышленника.При досмотре у Федутинова обнаружили пакет, в котором лежали трико, майки и носки, то есть он был готов к заключению в следственный изолятор. В настоящее время мера пресечения ему еще не избрана.Супруга пострадавшего Екатерина рассказала телеканалу "360", что Андрей не пострадал и сейчас находится на работе. По ее словам, нападавший попал в него шариком из подшипника.