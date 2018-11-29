Президент США Дональд Трамп четвертый день не может дать
внятную оценку провокации, устроенной Украиной в Черном море. Руководитель
самого могущественного государства в мире все ждет какой-то доклад, который ему
никак не подготовят спецслужбы, параллельно шантажируя Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп четвертый день не может дать
внятную оценку провокации, устроенной Украиной в Черном море. Руководитель
самого могущественного государства в мире все ждет какой-то доклад, который ему
никак не подготовят спецслужбы, параллельно шантажируя Владимира Путина.
Кто морочит Дональду Трампу голову – его администрация или силовики?
Или, может, он сам делает вывод, что ничего не понимает? Через сутки после инцидента в Керченском проливе Трамп сказал, что ему он (инцидент) не нравится. Президент выдал поистине достойный
комментарий, учитывая то, что к этому времени в Сети появились подробное видео
с места происшествия, сотни экспертных оценок, подробные карты и тому
подобное.
Еще через день американский лидер что-то пробурчал на ходу о
том, что ему не нравится эта агрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежней
оценке произошедшего всего одно слово – агрессия. При этом, правда, конкретных обвинений в
адрес какой-либо страны из его уст не прозвучало. Зато президент начал
шантажировать Владимира Путина, заявив, что еще не знает – будет ли с ним
встречаться на саммите G20
в Аргентине.
Наконец, еще через день глава Америки пообещал разобраться с
произошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основе специального доклада,
который еще не готов.
Дональд Трамп порой ведет себя как ребенок, которому никак
не доложат – что же в мире происходит, так оценил беспомощность американского
президента член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ
при Госдуме Вадим Манукян.
"В своем Twitter он обычно только про продажные американские медиа
рассказывает, а как только речь заходит о международной политике, он то
Прибалтику с Югославией путает, то никак не может определиться с тем, что же
произошло в Керченском проливе", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.
Эксперт не исключил, что Трампу просто морочит голову его
администрация для того, чтобы вечно выставлять его в дураках. Но как может президент
великой страны, по сути мирового жандарма, быть таким беспомощным, задал риторический
вопрос Манукян и предложил американскому президенту позвонить Ангеле Меркель
или Эммануэлю Макрону, которые уже давно разобрались кто прав, а кто виноват в
этой истории.