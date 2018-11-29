Президент США Дональд Трамп четвертый день не может дать внятную оценку провокации, устроенной Украиной в Черном море. Руководитель самого могущественного государства в мире все ждет какой-то доклад, который ему никак не подготовят спецслужбы, параллельно шантажируя Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп четвертый день не может датьвнятную оценку провокации, устроенной Украиной в Черном море. Руководительсамого могущественного государства в мире все ждет какой-то доклад, который емуникак не подготовят спецслужбы, параллельно шантажируя Владимира Путина.Кто морочит Дональду Трампу голову – его администрация или силовики?Или, может, он сам делает вывод, что ничего не понимает? Через сутки после инцидента в Керченском проливе Трамп сказал, что ему он (инцидент) не нравится. Президент выдал поистине достойныйкомментарий, учитывая то, что к этому времени в Сети появились подробное видеос места происшествия, сотни экспертных оценок, подробные карты и томуподобное.Еще через день американский лидер что-то пробурчал на ходу отом, что ему не нравится эта агрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежнейоценке произошедшего всего одно слово – агрессия. При этом, правда, конкретных обвинений вадрес какой-либо страны из его уст не прозвучало. Зато президент началшантажировать Владимира Путина, заявив, что еще не знает – будет ли с нимвстречаться на саммите G20в Аргентине.Наконец, еще через день глава Америки пообещал разобраться спроизошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основе специального доклада,который еще не готов.Дональд Трамп порой ведет себя как ребенок, которому никакне доложат – что же в мире происходит, так оценил беспомощность американскогопрезидента член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИпри Госдуме Вадим Манукян."В своем Twitter он обычно только про продажные американские медиарассказывает, а как только речь заходит о международной политике, он тоПрибалтику с Югославией путает, то никак не может определиться с тем, что жепроизошло в Керченском проливе", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.Эксперт не исключил, что Трампу просто морочит голову егоадминистрация для того, чтобы вечно выставлять его в дураках. Но как может президентвеликой страны, по сути мирового жандарма, быть таким беспомощным, задал риторическийвопрос Манукян и предложил американскому президенту позвонить Ангеле Меркельили Эммануэлю Макрону, которые уже давно разобрались кто прав, а кто виноват вэтой истории.