Первый официальный старт международного сезона биатлонистов прошел в шведском местечке Идре. Первый этап Кубка IBU начался спринтерской гонкой мужчин. 10 км со стрельбой на двух рубежах быстрее всех пробежал россиянин Антон Бабиков.

Первый официальный старт международного сезона биатлонистов прошел в шведском местечке Идре. Первый этап Кубка IBU начался спринтерской гонкой мужчин. 10 км со стрельбой на двух рубежах быстрее всех пробежал россиянин Антон Бабиков.Сборную России в Швеции представляли Юрий Шопин (стартовый номер №3), Бабиков (№36), Сергей Корастылев (№58), Александр Поварницын (№66), Петр Пащенко (№75) и Игорь Малиновский (№88).Тон на дистанции задал Шопин, который хоть и промахнулся один раз, но ходом выглядел очень неплохо и в итоге занял 8-е место. Однако лучшими в нашей команде были Бабиков и Корастылев, которым Шопин прокладывал дорогу. Антон и Сергей не промахнулись ни разу и на лыжне были вполне конкурентноспособны: как итог 1-е и 4-е места.Время Бабикова – 26 мин. 0,1 сек. (0 промахов). Второе и третье места заняли француз Аристид Бегю и немец Лукас Фратцшер, который, кстати, был лучшим в беге и с двумя промахами сумел взойти на подиум.Поварницын и Пащенко допустили по 3 промаха и оказались в итоге на 14-м и 17-м местах соответственно. Молодой Малиновский две пули послал "в молоко" и его позиция – 38-я.