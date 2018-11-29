Светская львица высказалась на своей странице в Instagram
после слухов о ее любовной связи с бывшим мужем актрисы
Дарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Светлана Бондарчук еще больше
подлила масла в огонь.
Светская львица высказалась на своей странице в Instagram
после слухов о ее любовной связи с бывшим мужем актрисы
Дарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Светлана Бондарчук еще больше
подлила масла в огонь.
Пересуды пошли после публикации
совместного фото и подписи Светланы о том, что она "до слез" любит Богомолова. Пользователи
соцсети сделали вывод, что у модели и режиссера – роман.
Бондарчук не стала ни
подтверждать, ни опровергать эти домыслы. Однако после ее нового поста слухи
становятся все более похожими на правду. "Если женщина идет с опущенной головой
– у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть
любовник. Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник. И вообще,
если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!", – цитировала высказывание
Фаины Раневской экс-супруга актера Федора Бондарчука.
Поклонники порадовались
за Светлану. "Только любовь украшает женщину, как ничто другое", "Сколько всего есть в жизни интересного,
жить совсем не скучно! Глаза открытые и светятся, и это прекрасно!", "Если
женщина получает от своего мужчины сексуальное удовлетворение, она уверена и
счастлива", – прокомментировали пост светской львицы фолловеры.
Напомним, что после
расставания с Федором Бондарчуком звезда завела роман с молодым фотографом
Сергеем Табуновым. По ее
признанию, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако
снова выходить замуж не спешит.