Светская львица высказалась на своей странице в Instagram после слухов о ее любовной связи с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Светлана Бондарчук еще больше подлила масла в огонь.

Светская львица высказалась на своей странице в Instagramпосле слухов о ее любовной связи с бывшим мужем актрисыДарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Светлана Бондарчук еще большеподлила масла в огонь.Пересуды пошли после публикациисовместного фото и подписи Светланы о том, что она "до слез" любит Богомолова. Пользователисоцсети сделали вывод, что у модели и режиссера – роман.Бондарчук не стала ниподтверждать, ни опровергать эти домыслы. Однако после ее нового поста слухистановятся все более похожими на правду. "Если женщина идет с опущенной головой– у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее естьлюбовник. Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник. И вообще,если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!", – цитировала высказываниеФаины Раневской экс-супруга актера Федора Бондарчука.Поклонники порадовалисьза Светлану. "Только любовь украшает женщину, как ничто другое", "Сколько всего есть в жизни интересного,жить совсем не скучно! Глаза открытые и светятся, и это прекрасно!", "Еслиженщина получает от своего мужчины сексуальное удовлетворение, она уверена исчастлива", – прокомментировали пост светской львицы фолловеры.Напомним, что послерасставания с Федором Бондарчуком звезда завела роман с молодым фотографомСергеем Табуновым. По еепризнанию, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однакоснова выходить замуж не спешит.