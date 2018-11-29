Сегодня, 29 ноября, героем программы Пусть говорят стала актриса Виктория Максимова-Алибасова. Она утверждает, что является законной женой продюсера Бари Алибасова.

Сегодня, 29 ноября, героем программы "Пусть говорят" сталаактриса Виктория Максимова-Алибасова. Она утверждает, что является законнойженой продюсера Бари Алибасова.К удивлению всех присутствующих, Виктория появилась в студиив свадебном платье. Молодая женщина буквально с порога приняласьдемонстрировать печать о браке в собственном паспорте."Добрый вечер! Я законнаяжена. Печати о разводе у меня нет", – сообщила блондинка. По словам Максимовой,она уже 16 лет замужем за продюсером."Я работала актером массовых сцен. Снимали сериал, в которомпринимал участие Бари Каримович. У меня сложилось такое впечатление, что он несводит с меня глаза. Ко мне подошли и пригласили прийти к нему. Я пришла, мненужна была работа, когда я поднялась наверх, он сидел ко мне спиной на крутящемсякресле. Потом он резко разворачивается и говорит: "Ты хочешь стать звездой?" -вспомнила первое знакомство с Алибасовым Виктория.Далее Максимова рассказала, что долгое время работала помощницейБари Каримовича, со временем между ними вспыхнула страсть. "Я чувствовала, чтоэто мой мужчина. Рядом с ним я была как за каменной стеной", – призналась блондинка.Артистка сообщила, что продюсер делал ей предложение дважды.В первый раз она ответила отказом, так как сомневалась в искренности чувствзвезды. Следующая попытка Алибасова увенчалась успехом.После красотка поведала присутствующим, что была в шоке,когда узналаиз СМИ, что ее благоверный женился на другой. По словам Максимовой,союз Федосеевой-Шукшиной и Алибасова незаконный. Виктория отметила, что с мужемне разводилась, поэтому продюсер теперь официально двоеженец.В студии появился адвокат Сергей Жорин. Юрист разъяснилситуацию: "С юридической точки зрения здесь все просто. Имеет значение толькозапись акта гражданского состояния, то есть ваш штамп в паспорте неподтверждает отсутствие расторжения брака. Суд вас уведомлял по месту вашей регистрации,если вы там не получаете почту, то это суд не сильно интересует, главное естьфакт уведомления, через месяц вас развели", – пояснил Жорин.После ведущий Дмитрий Борисов показал гостям скандальнуювидеозапись, которая, по слухам, была сделана пару дней назад. На ней Виктория целуети интимно поглаживает сильно выпившего Бари Каримовича. Примечательно, что все это происходит на фоне стены с фотографиями Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.Шоумен попросил актрису прокомментироватькадры. Максимова поведала, что эта съемка была создана много лет назад, еще вбраке.Далее слово взял адвокат Бари Каримовича – Дмитрий Чернобелов, он присутствовал при разводе. Юрист рассказал, что Виктория знала о расторжениибрака и своей рукой заполнила заявление. "Они вместе подавали документы", -разоблачил Максимову защитник."В ЗАГСе меня не было ни в каком, – оправдывалась Виктория, – Барипросил меня подписать какой-то документ, я ему полностью доверяю, и я невчитывалась и не смотрела".