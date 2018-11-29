Артист откровенно рассказал об истории любви с певицей. Оказывается, Виктория Дайнеко некрасиво поступила с Алексеем Воробьевым на втором свидании.

Артист откровенно рассказал об истории любви спевицей. Оказывается, Виктория Дайнеко некрасиво поступила с Алексеем Воробьевымна втором свидании.Артист признался, что у них с Викой есть давняя традиция. Вотуже 11 лет они вместе отмечают новый год не 31 декабря, а 1 декабря."Мы пошли гулять, зашли в кафе, пили там кофе, ели мандарины, заокном шел снег, и я решил, что раз уж такое новогоднее настроение у нас, тоименно этот день мы назначим нашим личным праздником", – цитирует певца . Именноэтот их личный праздник и история отношений стали основой для клипа на написанную Алексеем песню "С Новым годом, мойлюбимый человек!".По словам Воробьева, первое свидание с Дайнеко началось с того,что ему пришлось оценить мастерство ее вождения. Молодой человек наблюдал, какВика парковалась. Тогда она сидела за рулем третий раз в жизни."Я прямо тогда и влюбился в нее. Понял, что далеко эта женщинаот меня не уедет, все равно придется ее выручать, спасать, сажать к себе вмашину, в общем, глаз да глаз", – признался певец. Парковалась девушка долго. "Единственное,что она в тот день сделала быстро – ушла со свидания! Ей не понравился фильм,который я выбрал", – рассказал артист.Дайнеко поступила с уже по уши влюбленным парнем довольно подло.Алексей повел ее на "Трансформеров". "Кино действительно было просто огонь! Ночерез 20 минут после начала фильма Вика сказала: "Ой, мне чего-то не нравится".И ушла. А я остался", – вспомнил Воробьев.До следующего свидания с Викторией Алексею пришлось ждать еще ажтри года. О том, какие отношения связывают их сейчас, певец рассказывать неторопится – не хочет обсуждать личную жизнь.Напомним, Дайнеко всячески отмахивалась отнастойчивых вопросов журналистов, заявляя, что ее и певца не соединяет ничего,кроме дружбы. Но вскоре пара перестала скрывать отношения. Черезнекоторое время Виктория увлеклась молодым барабанщиком Дмитрием Клейманом. Влюбленныебыстро влюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре и расстались, несмотря на рождениедочери.