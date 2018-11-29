Телеведущая призналась на своей странице в Instagram, что в детстве и юности ее дразнили из-за полной
фигуры. Анфиса рассказала об обидных прозвищах, которыми ее называли
сверстники.
Телеведущая призналась на своей странице в Instagram, что в детстве и юности ее дразнили из-за полной
фигуры. Анфиса рассказала об обидных прозвищах, которыми ее называли
сверстники.
По
словам Чеховой, в 16 лет ее
параметры были далеки от идеала. Девушка весила 72 килограмма при росте 1,63 метра.
Одноклассники
дразнили ее "канапе" (из-за
веснушек – прим. ред.), "мадам Грицацуева", "знойная женщина – мечта
поэта" и "большие сиськи". Мальчишки постоянно обращали внимание
на ее пышную грудь.
"Меня это так бесило,
что я могла и врезать мальчишке по наглой улыбчивой морде,
осмелившейся меня так назвать. Но редко кого из них могла догнать.
А пока догоняла, мое „достоинство“, легшее в основу этой дразнилки,
так заманчиво скакало и подпрыгивало, что им только этого было
и надо", – поделилась ведущая. Также она призналась, что раньше никому об этих
детских обидах не рассказывала.
"Со временем и с ростом
самооценки стало все равно, и даже забавно", – отметила знаменитость. И действительно: благодаря работе надо собой
Анфиса смогла превратить свой подростковый минус в одно из своих главных
плюсов и достоинств. "Мой вес и
фигура, больше не моя больная мозоль, поэтому можно наступать сколько угодно",
– заключила Чехова.
В комментариях к
откровенному посту Анфисы ее поклонники поделились своими детскими обидными
прозвищами. Кроме того, они заверили звезду, что ей совершенно не о чем
переживать, поскольку она – настоящая красавица.