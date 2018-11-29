Телеведущая призналась на своей странице в Instagram, что в детстве и юности ее дразнили из-за полной фигуры. Анфиса рассказала об обидных прозвищах, которыми ее называли сверстники.

Телеведущая призналась на своей странице в Instagram, что в детстве и юности ее дразнили из-за полнойфигуры. Анфиса рассказала об обидных прозвищах, которыми ее называлисверстники.Пословам Чеховой, в 16 лет еепараметры были далеки от идеала. Девушка весила 72 килограмма при росте 1,63 метра.Одноклассникидразнили ее "канапе" (из-завеснушек – прим. ред.), "мадам Грицацуева", "знойная женщина – мечтапоэта" и "большие сиськи". Мальчишки постоянно обращали вниманиена ее пышную грудь."Меня это так бесило,что я могла и врезать мальчишке по наглой улыбчивой морде,осмелившейся меня так назвать. Но редко кого из них могла догнать.А пока догоняла, мое „достоинство“, легшее в основу этой дразнилки,так заманчиво скакало и подпрыгивало, что им только этого былои надо", – поделилась ведущая. Также она призналась, что раньше никому об этихдетских обидах не рассказывала."Со временем и с ростомсамооценки стало все равно, и даже забавно", – отметила знаменитость. И действительно: благодаря работе надо собойАнфиса смогла превратить свой подростковый минус в одно из своих главныхплюсов и достоинств. "Мой вес ифигура, больше не моя больная мозоль, поэтому можно наступать сколько угодно",– заключила Чехова.В комментариях коткровенному посту Анфисы ее поклонники поделились своими детскими обиднымипрозвищами. Кроме того, они заверили звезду, что ей совершенно не о чемпереживать, поскольку она – настоящая красавица.