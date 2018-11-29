Начались переговоры французской полиции с женщиной, которая забаррикадировалась в отделении банка во Франции. В 12:15 по местному времени переговорщик связался с женщиной по телефону. Она не выдвинула никаких требований. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники французской национальной полиции, они оцепили район.

Начались переговоры французской полиции с женщиной, которая забаррикадировалась в отделении банка во Франции. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию "Франс энфо".Около 10:00 по местному времени неизвестная женщина вошла в отделение банка LCL, которое находится в городе Алес на юге Франции. Она заявила, что в ее сумке лежит бомба, которую она намерена взорвать вместе с собой.Радиостанция сообщила, что в 12:15 по местному времени переговорщик связался с женщиной по телефону. Она не выдвинула никаких требований.На место происшествия экстренно прибыли сотрудники французской национальной полиции, они оцепили район. Весь персонал банка сразу эвакуировали и разместили в здании пивоварни. Людям оказывается психологическая помощь. С целью предосторожности также эвакуированы работники учреждений, располагающихся по соседству.