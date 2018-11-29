Когда Максим Галкин был еще в состоянии сперматозоида, Алла Пугачева уже успела развестись с первым мужем и родить дочь Кристину. Но 27-летняя разница в возрасте юмориста и певицу не смущает. И сегодня они занимаются сексом как ненасытные подростки!

Когда Максим Галкин был еще в состоянии сперматозоида, Алла Пугачева уже успела развестись с первым мужем и родить дочь Кристину. Но 27-летняя разница в возрасте юмориста и певицу не смущает. И сегодня они занимаются сексом как ненасытные подростки!"Я люблю секс и жить без него не могу, – улыбается Примадонна. – А когда впервые увидела Максима, прямо искра побежала. Я даже не сразу поняла, что это было. Не любовь, не какой-то особый интерес, а именно искра. Макс сделал первый шаг навстречу. Подошел ко мне, пригласил танцевать. И вот в танце у меня появилось ужасное сексуальное влечение. Я даже не ожидала от себя! Я чувствовала, что Максим – прекрасный любовник. Это мне как раз и надо. И я не была разочарована".Галкин в сексуальном плане оказался горячим жеребцом, который к интимному процессу подходит очень ответственно. "Я могу признаться. Делаю интимную стрижку. Как-то измерял свое "достоинство". Ухаживаю за собой. Например, брею грудь", – улыбается Максим.У бабушки Пугачевой и молодого Галкина в постели все очень хорошо. "Для того чтобы сохраниться в хорошей сексуальной форме, надо... три раза в неделю, – рассказали супруги. – Где-то с 16:00 до 17:15. И тогда все будет хорошо! До 100 лет! А возраст сексу не преграда. Главное в этом деле – практика. Секс – это лучшее, что есть на земле!"Причем желание близости может возникнуть спонтанно. "Мы с Максимом как-то смотрели эротический видеоклип (неужели с участием Иосифа Кобзона? – Прим. ред.). Он оказался такой горячий, что после просмотра... Ну, нам с Максом... Было очень весело! Мы с ним классно... Будем называть это так: посмеялись!" – цитирует Аллу Пугачеву журналАлла Пугачева – женщина страстная. А пятеро мужей сделали ее еще и очень опытной. Так что Галкину, несомненно, с ней очень хорошо в постели!