Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своей станице в Instagram опубликовал их знаменитый отец-юморист.

Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своейстанице в Instagramопубликовал их знаменитый отец-юморист.Судя по всему, талантамималыши пошли в родителей. Максим Галкин объяснил,что наследники любят его программу "Лучше всех!". Особенно им понравилосьвыступление юного рэпера.Лиза и Гарри вдохновились настолько, чтосочинили и зачитали собственный речитатив. В ролике видно, как дети подмузыку читают придуманные ими строки.Гарри посвятил свой рэп историио мотоцикле, а Лиза – роликам и маме, которая по телефонусказала, что "сегодня не приедет домой". Поклонники певицы июмориста тут же пошутили, что Лиза и Гарри выдали все семейные секреты."Мама дома не ночевала, а у папы пылесос сломался. Обожаю", "Теперь у всех вопрос: "А где же мама ночью?", "Все, что наболело",– прокомментировали фолловеры.Большинствосошлись во мнении, что у детей Пугачевой и Галкина – явные творческиеспособности. Подписчики предложили Максиму отправить Лизу и Гарри на свое шоу "Лучшевсех!".Отметим, что артист с удовольствием делится новостями о детях всвоем микроблоге. Телеведущий демонстрирует успехи дочери и сынав занятиях, показывает, как Лиза и Гарри гуляют, ходятпо магазинам.