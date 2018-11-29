Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул оригинальную инициативу. Она
касается известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул оригинальную инициативу. Она
касается известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.
Эксперт предложил поставить в Крыму памятник Вайкуле. Первым о монументе певице заговорил журналист
Артур Гаспарян. По его словам, артистка заслуживает быть увековеченной на
Красной площади в Москве.
"Нет, на Красной площади Лайме памятник не нужен, а
вот в Крыму, в Ялте, было бы здорово. Этот теплый российский город скоро уже о
ней забудет, по причине того, что Вайкуле в Крым оказывается ездить нельзя. А
так хоть памятник будет", – высказал свою точку зрения "Дни.ру" Вадим Манукян. "Конечно,
при жизни памятники обычно не ставят, но тут, как мне видится, особый случай.
Надеюсь, что крымчане оценят эту идею по достоинству", – отметил он.
В связи с крымской темой эксперт упомянул и еще одну
артистку. "Я бы предложил на набережную памятник поставить поближе к отелю
Софии Ротару, чтобы символизм имел завершенные очертания. Насколько я знаю, София
Михайловна Крым тоже в последние пять лет игнорирует", – заключил Манукян. Таким
образом, эксперт отправил "артисток" в одно место, посчитав это наиболее
справедливым.
Как писали "Дни.ру", после того как Крым вошел в состав России, София Ротару туда
не приезжает. Певица живет в Киеве. Но увидеть звезду гуляющей по
Крещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах,
опасаясь навязчивых поклонников.
Напомним, ранее Лайма
Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что
для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. При этом певица
убеждена, что журналисты "раздули ситуацию".