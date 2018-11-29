Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул оригинальную инициативу. Она касается известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул оригинальную инициативу. Онакасается известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.Эксперт предложил поставить в Крыму памятник Вайкуле. Первым о монументе певице заговорил журналистАртур Гаспарян. По его словам, артистка заслуживает быть увековеченной наКрасной площади в Москве."Нет, на Красной площади Лайме памятник не нужен, авот в Крыму, в Ялте, было бы здорово. Этот теплый российский город скоро уже оней забудет, по причине того, что Вайкуле в Крым оказывается ездить нельзя. Атак хоть памятник будет", – высказал свою точку зрения "Дни.ру" Вадим Манукян. "Конечно,при жизни памятники обычно не ставят, но тут, как мне видится, особый случай.Надеюсь, что крымчане оценят эту идею по достоинству", – отметил он.В связи с крымской темой эксперт упомянул и еще однуартистку. "Я бы предложил на набережную памятник поставить поближе к отелюСофии Ротару, чтобы символизм имел завершенные очертания. Насколько я знаю, СофияМихайловна Крым тоже в последние пять лет игнорирует", – заключил Манукян. Такимобразом, эксперт отправил "артисток" в одно место, посчитав это наиболеесправедливым.Как писали "Дни.ру", после того как Крым вошел в состав России, София Ротару тудане приезжает. Певица живет в Киеве. Но увидеть звезду гуляющей поКрещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах,опасаясь навязчивых поклонников.Напомним, ранее ЛаймаВайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, чтодля европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. При этом певицаубеждена, что журналисты "раздули ситуацию".