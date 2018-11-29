Игорь Зубов призвал создать международные банки данных по лидерам и активным участникам группировок и предложил западным партнерам обеспечить взаимный доступ к соответствующей информации.

Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов возглавил российскую делегацию на проходящей в городе Риге (Латвия) ежегодной стратегической встрече Группе личных представителей глав правительств государств Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью.В своем докладе перед участниками этого представительного международного мероприятия Игорь Зубов отразил российские представления о стратегических тенденциях развития транснациональной организованной преступности и проинформировал зарубежных коллег о возможной причастности спецслужб отдельных государств к наркотрафику и нелегальным поставкам оружия.Статс-секретарь – заместитель Министра обосновал необходимость активизации международных усилий по лишению террористических организаций финансовых и материальных ресурсов, которые в настоящее время поступают в значительной степени от транснациональных наркогруппировок. Он выразил мнение, что многомиллиардные суммы средств, добываемых преступным путем, и потоки оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, поступающих террористам, не могут пройти без контроля международных финансовых и обзорных институтов.Игорь Зубов призвал создать международные банки данных по лидерам и активным участникам группировок и предложил западным партнерам обеспечить взаимный доступ к соответствующей информации. Он позитивно оценил результаты совместных операций на антинаркотическом и миграционном направлениях.Российская позиция была с пониманием встречена участниками мероприятия, которые в свою очередь, поделились опытом противодействия транснациональной организованной преступности.