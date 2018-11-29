Бывший участник дуэта Чай вдвоем Станислав Костюшкин сообщил радостную новость. Популярный исполнитель, по его словам, стал дедушкой.

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Станислав Костюшкин сообщил радостную новость. Популярный исполнитель, по его словам, стал дедушкой.О прибавлении в семействе Стаса Костюшкина стало известно благодаря публикации артиста, которую он сделал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певец написал: "Так получилось , что я стал дедушкой . Мой сын Олаф родил( Джек Рассел терьер). Есть прекрасные девчули от него (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)"Популярный исполнитель выложил две фотографии щенков. Многочисленные подписчики пришли в восторг от милых созданий, а некоторые и вовсе выразили желание забрать малышей себе. "Продайте мне щенка", "это просто бомба, а не собака. Зажигалка, во всех смыслах. Лучше друга и не найти. Сама являюсь хозяйкой Джека. Обожаю ее с самого первого дня. А если из всей семьи, она выбрала вас, это 100%любовь на всю жизнь", "Девчули красотки", "Какая зайка", "Вот откуда выражение – "спать без задних ног "!" – прокомментировали очарованные собаками поклонники.Отметим, что всерьез становиться дедушкой Стасу Костюшкину пока рано. Будучи в третьем браке артист воспитывает малолетних сыновей Богдана и Мирона. От предыдущих отношений у Костюшкина есть 15-летний сын Мартин.Интересно, что среди комментаторов нашлись и те, кто предложил отдать одного из щенков коллеге Стаса Алексею Воробьеву. На днях популярный исполнитель потерял любимого друга – корги Элвиса. Пес умер в результате пневмонии. Убитый горем Алексей Воробьев обнародовал видео, на котором еле сдерживает рыдания, и объяснил, что сделал это для того, чтобы посмотреть этот ролик, когда в следующий раз решит завести собаку.