Принадлежащая Facebook визуальная соцсеть Instagram объявила о готовности новых функций в приложении, которые облегчат пользование им людям с нарушениями зрения.

Принадлежащая Facebook визуальная соцсеть Instagram объявила о готовности новых функций в приложении, которые облегчат пользование им людям с нарушениями зрения.Они позволят специальным программам для проговаривания содержимого экрана озвучивать описания отображаемых фотографий — либо сгенерированные анализирующим изображения искусственным интеллектом, либо специально добавленные авторами снимков.Чтобы добавить такое описание — с технической точки зрения оно будет идентично описанию "alt text", которое мы видим в браузере вместо фото, пока оно не загрузилось — публикующий фотографию должен будет добавить его через меню "дополнительные настройки":Такие описания также теоретически могут помочь самой социальной сети тренировать модели "компьютерного зрения", сопоставляя текст и снимок.