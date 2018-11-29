Андрей Шабарин с кулаками
накинулся на возлюбленную Розалию Райсон. Девушка дала повод для ревности.
Андрей Шабарин с кулаками
накинулся на возлюбленную Розалию Райсон. Девушка дала повод для ревности.
На днях Розалия вместе с
подругами ходила в ночной клуб. Там в хмельном угаре она обнималась и танцевала
с незнакомыми мужчинами. Девушка была уверена, что приятельницы никогда не расскажут, что она вытворяла на танцполе.
Судя по всему, выбирать
подруг красотка не умеет, так как на следующий день видеозапись с жаркой
вечеринки попала к ее возлюбленному Андрею Шабарину. Мужчина решил
расставить все точки над i. Заручившись поддержкой друга Валерия Блюменкранца, он вызвал блондинку на
разговор.
"Были ли там мужчины,
которые до тебя дотрагивались?" – спросил у Райсон Блюменкранц. "Ну приобнимали
двое", – как на духу выложила красотка.
В следующую секунду Шабарин
накинулся на зазнобу. Ревнивец бил девушку кулаками и таскал за волосы. Валерий
тщетно пытался оттащить разъяренного мужчину от Розалии.
"Мы, говорят, любим друг
друга и у нас свадьба в январе 🤣🤣🤣🤣🤣обожаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В очередной раз самоутвердился
говно 🤦🏻♀️😡", "Животное
чтоб руки отсохли", "Он Кочервей таскал мордой по асфальту и его
оставили. А тут всего-то за волосы потаскал!!! Почему бабы такие дуры? Почему
они думают, что вот с ней-то он будет совсем другой! Люди не меняются!!!!!",
"Ничего не меняется. Жирные бездельники мужики и потасканые
бабенки", – рассуждали интернет-обыватели.
По словам поклонников шоу "Дом-2",
после этой ужасной сцены Шабарина выкинули из телепроекта. Примечательно, что
изувеченная Райсон ушла вслед за любимым. Парочка попробует построить отношения за
периметром.