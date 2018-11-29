Андрей Шабарин с кулаками накинулся на возлюбленную Розалию Райсон. Девушка дала повод для ревности.

Андрей Шабарин с кулакаминакинулся на возлюбленную Розалию Райсон. Девушка дала повод для ревности.На днях Розалия вместе сподругами ходила в ночной клуб. Там в хмельном угаре она обнималась и танцевалас незнакомыми мужчинами. Девушка была уверена, что приятельницы никогда не расскажут, что она вытворяла на танцполе.Судя по всему, выбиратьподруг красотка не умеет, так как на следующий день видеозапись с жаркойвечеринки попала к ее возлюбленному Андрею Шабарину. Мужчина решилрасставить все точки над i. Заручившись поддержкой друга Валерия Блюменкранца, он вызвал блондинку наразговор."Были ли там мужчины,которые до тебя дотрагивались?" – спросил у Райсон Блюменкранц. "Ну приобнималидвое", – как на духу выложила красотка.В следующую секунду Шабариннакинулся на зазнобу. Ревнивец бил девушку кулаками и таскал за волосы. Валерийтщетно пытался оттащить разъяренного мужчину от Розалии."Мы, говорят, любим другдруга и у нас свадьба в январе 🤣🤣🤣🤣🤣обожаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В очередной раз самоутвердилсяговно 🤦🏻‍♀️😡", "Животноечтоб руки отсохли", "Он Кочервей таскал мордой по асфальту и егооставили. А тут всего-то за волосы потаскал!!! Почему бабы такие дуры? Почемуони думают, что вот с ней-то он будет совсем другой! Люди не меняются!!!!!","Ничего не меняется. Жирные бездельники мужики и потасканыебабенки", – рассуждали интернет-обыватели.По словам поклонников шоу "Дом-2",после этой ужасной сцены Шабарина выкинули из телепроекта. Примечательно, чтоизувеченная Райсон ушла вслед за любимым. Парочка попробует построить отношения запериметром.