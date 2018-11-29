Рэп-исполнитель Баста обнародовал видеоинтервью с певицей Светланой Лободой. Артистка рассказала о том, как изменилась ее фигура после вторых родов, а также высказалась об отце своей младшей дочери. Однако вскоре по какой-то причине Баста удалил запись, и теперь поклонники Лободы находятся в недоумении.

Рэп-исполнитель Баста обнародовал видеоинтервью с певицей Светланой Лободой. Артистка рассказала о том, как изменилась ее фигура после вторых родов, а также высказалась об отце своей младшей дочери. Однако вскоре по какой-то причине Баста удалил запись, и теперь поклонники Лободы находятся в недоумении.Согласно информации некоторых СМИ, кто успел посмотреть передачу, очередным звездным гостем You-Tube-шоу Басты GazLive стала Светлана Лобода. Артистка почти час отвечала на вопросы, которые ей задавали интернет-пользователи. Разумеется, зашла речь и о личной жизни Светланы. В мае артистка родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно неизвестно. Ходят упорные слухи, что Светлану связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.Лобода объяснила, почему не говорит об отце своей второй дочери. "Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни. Зато Светлана прямо сказала, что ее фигура стала еще более женственной после родов, и призвала всех женщин не бояться рожать.Самое интересное, что не все фанаты успели насладиться интервью Светланы Лободы. Вскоре после публикации видео исчезло с канала. Поклонники пришли в недоумение. "Куда пропало видео с Лободой?!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Хотел интервью с лободой посмотреть до конца, а его уже и нет((", "А где Лобода? Куда делось интервью??", "Ну вот, только собралась посмотреть свою любимую Свету, а видео тютю(" – высказались пользователи Сети на страничке шоу в Instagram. Примечательно, что там указана ссылка на "новый выпуск" – с юмористом Максимом Галкиным, который вышел еще неделю назад.Отметим, что на страничках самих Басты и Светланы Лободы нет и намека на передачу, хотя обычно артисты с удовольствием анонсируют на всех возможных площадках новые материалы о себе, тем более интервью.