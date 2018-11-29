«Центр управления городскими дорогами продемонстрировал часть своего богатого автопарка.

«Центр управления городскими дорогами продемонстрировал часть своего богатого автопарка.22 ноября, в преддверии сезона зимней уборки, на Соборной площади во Владимире прошёл традиционный парад коммунальной техники.Муниципальный «Центр управления городскими дорогами», отвечающий за уборку подведомственной мэрии улично-дорожной сети, продемонстрировал часть своего богатого автопарка.Солидный арсеналНа сегодняшний день в распоряжении МКУ «ЦУГД» 105 единиц уборочной техники - лаповые и фронтальные снегопогрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, бульдозеры, большой тракторный парк с различным навесным оборудованием и другие специальные машины. Кроме того, зимой для вывоза снега используют до 25 самосвалов грузоподъёмностью от 15 до 25 тонн, а в декабре арсенал «Центра управления городскими дорогами» пополнят новой техникой - грузовыми самосвалами «МАЗ» и подметально-уборочной машиной на базе КАМАЗа.Сотрудники МКУ «ЦУГД» убирают дороги и тротуары общей площадью более 3 млн 600 тыс. кв. метров, расчищают 276 остановок общественного транспорта, 22 лестницы и другие объекты.Также в процессе подготовки к зимнему сезону 2018-2019 гг. мэрия приобрела 30 тыс. тонн пескосоляной смеси. Специалисты считают, что этого количества для выполнения муниципального задания вполне достаточно.Качественная уборка«Наш «Центр управления городскими дорогами» представляет лишь небольшую часть своего автопарка, которому предстоит в ближайшее время выйти на улицы города. И как мы уже привыкли за все последние годы, специалисты готовы навести чистоту и порядок даже в случае каких-то форс-мажорных погодных явлений. Дай бог, чтобы их не произошло, но к любому снегопаду, к любому форс-мажору мы готовы. Принципиально важно, и это замечают и жители нашего города, и гости, что Владимир убирают очень качественно, по сравнению с другими городами», - заявил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.Снегопадов во Владимире пока ещё не было, но МКУ «ЦУГД» уже готово к работе персонала и техники в круглосуточном режиме. Подготовили и технический регламент вывоза и складирования снега в Михайловском овраге на улице Гастелло и на площадке в районе улицы Растопчина, 2.Руководство МКУ «ЦУГД» напоминает, что городские «снегоплавильни» принимают снег, который должны вывозить с территорий предприятий, организаций и дворов многоквартирных жилых домов. Принимать «осадки» будут с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, а в воскресенье - с 8:00 до 16:00.ВажноПо распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, в МКУ «ЦУГД» открыли «горячую линию», которая принимает от населения заявки и жалобы на уборку снега и наледи.Телефоны «горячей линии»:47-90-94 - с 6:30 до 21:30,53-26-30 - с 8:30 до 17:00,8-960-721-49-49 (круглосуточно).КомментарийЗаместитель директора «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов:«Кроме уборки, сотрудники предприятия зимой производят и ямочный ремонт дорожного покрытия, в предстоящем сезоне на эти цели запланировали направить 232 т литого асфальтобетона. В сферу ответственности МКУ «ЦУГД» входят и работы по установке дорожных знаков и содержанию городских светофоров».