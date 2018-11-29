Владимирский водоканал, решил поделиться секретом работы очистных сооружений. Это гордость предприятия. Чтобы очистить сточные воды от загрязнения и сбросить уже чистую воду в Клязьму, нечистоты должны пройти несколько ступеней очищения.

Владимирский водоканал, решил поделиться секретом работы очистных сооружений. Это гордость предприятия. Чтобы очистить сточные воды от загрязнения и сбросить уже чистую воду в Клязьму, нечистоты должны пройти несколько ступеней очищения. Для начала стоки очищают от механических включений и песка. Этим песком потом, кстати, посыпают Лыбедскую магистраль. Дальше более тонкая очистка в отстойниках. Особая гордость Водоканала — это аэротанки, по сути, биологический очиститель. Сюда попадает уже осветленная вода и активный ил. Очистка микроорганизмами на этом этапе происходит с помощью воздуха. В итоге, сточные воды, которые попадают в Клязьму, намного чище, чем вода в реке. Всего за сутки владимирские очистные сооружения могут переработать, до 150 тысяч кубометров стоков.