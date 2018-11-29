В посольстве Республики
Казахстан в России при содействии Информационно-аналитического цента МГУ по
изучению общественно–политических процессов на постсоветском пространстве состоялась
конференция Казахстан – Россия: горизонты стратегического партнерства, на
которой ведущие эксперты двух стран дали оценку уровню интеграционного сотрудничества
государств, рассказали о факторах, влияющих на него, и шагах по укреплению и
развитию кооперации.
В посольстве Республики
Казахстан в России при содействии Информационно-аналитического цента МГУ по
изучению общественно–политических процессов на постсоветском пространстве состоялась
конференция "Казахстан – Россия: горизонты стратегического партнерства", на
которой ведущие эксперты двух стран дали оценку уровню интеграционного сотрудничества
государств, рассказали о факторах, влияющих на него, и шагах по укреплению и
развитию кооперации.
Открывая конференцию, чрезвычайный
и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов сказал: "Несмотря
на то, что мы находимся в фазе глубоких структурных изменений мирового порядка,
казахстанско-российские связи отличают устойчивость и предсказуемость,
соблюдение принципов взаимоуважения, добрососедства и союзничества".
По его
словам, санкционное давление на Россию негативно отражается на экономическом
сотрудничестве на пространстве СНГ. Об этом говорят показатели взаимной
торговли. Например, по итогам предсанкционного 2013 года товарооборот между
Россией и Казахстаном составил 23,5 миллиарда долларов. Начиная с 2014 года, он начал снижаться
и к 2016 году сократился почти вдвое, до 12,6 миллиарда.
Косвенным фактором,
влияющим на темпы экономического роста как в Казахстане, так и в России,
являются так называемые торговые войны между крупными державами, в частности
между США и Китаем.
"Однако, даже в этих сложных экономических условиях благодаря
антисанкционным инструментам наших экономик и совместным усилиям правительств
Казахстана и России удалось восстановить положительную динамику во взаимной
торговле", – отметил посол.
Уровень товарооборота в 2017 году составил 16 миллиардов долларов, а за девять месяцев 2018 года стал на 9% больше, чем в прошлом году. Посол надеется, что по итогам года товарооборот достигнет порядка 20 миллиардов. По
его словам, растут и российские инвестиции в Казахстан. Так, за первое
полугодие текущего года в экономику страны был вложен 821 миллион долларов, что на 235 миллионов больше прошлогоднего показателя.
Высокую оценку интеграционному
сотрудничеству двух стран дал и статс-секретарь – заместитель министра
иностранных дел России Григорий Карасин: "Россия и Казахстан сегодня – стратегические
партнеры, союзники, наши отношения активно развиваются на основе прочных
традиций дружбы, взаимного уважения, добрососедства, характеризуются весьма
интенсивными политическими контактами на всех уровнях".
По его словам, в этом
году президенты обеих стран встречались восемь раз, последний раз 9 ноября, проведено
12 телефонных переговоров. Главы правительств встречались пять раз, развиваются
и межпарламентские связи. "Одним из базовых документов, определяющим горизонты
нашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, – сказал заместитель
министра иностранных дел России, – является договор о добрососедстве и союзничестве
в XXI веке от ноября 2013 года, вдохновителем которого лично выступил президент
Назарбаев".
Григорий Карасин также рассказал,
что 9 ноября в казахстанском Петропавловске прошел 15-й Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему новых
подходов и тенденций в развитии туризма двух стран. Важным итогом форума стало утверждение
президентами России и Казахстана плана совместных действий в 2019-2020 годах.
Ключевыми сферами сотрудничества остаются взаимодействия в топливно-энергетическом
комплексе, космической и военно-технической областях, сферах транспорта, коммуникаций,
научно-технического сотрудничества. Новый документ дополнен разделами, посвященными
гуманитарному и образовательному сотрудничеству, а также туризму. 2019-й год станет
годом российского туризма в Казахстане, а 2020-й – годом казахстанского туризма
в России.
По словам Григория Карасина, Россия и Казахстан продолжают расширять
сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательных сферах. Создана
рабочая группа российско-казахстанских историков, деятельность которой будет
направлена на противодействие фальсификации общей истории наших стран. В
российских вузах проходят обучение более 73 тысяч казахских студентов и
аспирантов, из них около 29 тысяч учатся за счет государственного бюджета. В
Казахстане действуют пять филиалов ведущих российских вузов. По мнению
заместителя министра иностранных дел России, это наглядно свидетельствует о
востребованности российского образования в Казахстане.
После приветственных
выступлений настала очередь экспертных предложений. На тему экономической
интеграции выступила заведующая отделом экономики стран СНГ Института экономики
РАН Аза Мигранян. "Развитие интеграции – это создание общих товарных рынков.
Наконец-то в 2018 году мы перешли к единому таможенному кодексу, единым тарифам
и регулирующим техрегламентам. Но в то же время потенциал использования
интеграционных эффектов на сегодняшний день не абсолютен", – отметила эксперт.
По ее словам, в сфере движения товаров, несмотря на снятие барьеров и прочих
ограничений, используются только 60% интеграционного потенциала, в сфере
торговли услугами – около 20%, в сфере инвестиционно-финансового сотрудничества
– 20-25%.
"Можно, конечно, сослаться на
то, что ЕАЭС возник в период очень серьезных экономических спадов и кризисных
явлений, и только с конца 2016 года мы вышли на восходящий тренд и более-менее
относительную экономическую стабилизацию в наших странах, – заявила эксперт, – но
тем не менее имеется ряд неиспользуемых интеграционных ресурсов, которые можно
задействовать".
Мигранян отметила, что появление единого рынка товаров оказало
положительный эффект на ВВП стран-участниц ЕЭС. Так, Армения смогла увеличить
ВВП на 6,3%, Киргизия – на 7,5%, Белоруссия – на почти 12%, Казахстан – на
0,5%, Россия – на 0,8 %.
Эксперт предложила ряд
рекомендаций по развитию интеграционных процессов в ЕЭС. "Для того, чтобы евразийский
интеграционный проект успешно развивался, – сказала она, – необходимо в первую
очередь усилить стандарты по техническому регламенту товаров, касающихся не
нефтяного комплекса. Новой платформой интеграционного роста должна стать
цифровизация. В первую очередь она должна утвердиться в таможенном
регулировании. Я имею ввиду общую электронную таможенную очистку и декларирование
всех процедур, которые существенно ускоряют торговые процессы. Также необходимо
создать общие интеграционные цифровые платформы, которые могли бы работать на базе
субконтрактации по промышленным заказам, и конечно, нужно развивать интеграцию
в области туризма, которая на сегодняшний день практически не используется".
Эксперт
также рассказала об интеграционных возможностях в сфере создания единого финансового
рынка. Аза Мигранян считает, что в целях стимулирования экономического роста
стран-членов ЕЭС крайне необходимо развивать финансовый сектор и обеспечивать
доступ к финансовым ресурсам, так как основным драйвером экономики во всех пяти
странах ЕЭС является потребительский спрос, и ее рост во всех странах, за исключением
Белоруссии, осуществляется за счет кредитования и доступности кредитов.
Эксперт Российского совета по
международным делам, специалист по Афганистану и странам Центральной Азии
Никита Мендкович рассказал о ключевых треках
в сотрудничестве двух стран. Он выделяет здесь три главных направления. Первое
– это экономика. К данному классу задач относятся взаимная торговля, обмен капиталами
и инвестиции.
"На текущий момент в этой области у нас очень большие достижения,
– считает эксперт,– значительным успехом стало подписание соглашения о создании
таможенного союза, что позволило нам, несмотря на то, что оно подписывалось в период
международной экономической турбулентности, выйти на весьма хорошие результаты
во взаимной торговле".
В сфере инвестиций Мендкович отметил растущее
партнерство в атомной отрасли, осуществляемый в Казахстане при
содействии Росатома. Он позволяет Казахстану активно развивать не только добычу
и базовое обогащение урана, но и выходить на высокотехнологичное производство в
данной области, делая эту отрасль локомотивом национальной экономики. Есть также
успешные проекты в сфере химической промышленности и автопромышленности.
Еще один проект – в сфере
международного торгового транзита. По словам эксперта, он связан с сухопутной
магистралью между Китаем и Европейским Союзом, на которой Казахстан наравне с
Россией являются важными перевалочными пунктами.
"Здесь наше сотрудничество
очень важно, потому что, если провисает одно из звеньев, ценность второго резко
падает, – отметил он. – Долгое время эта сфера сотрудничества буксовала, но в
этом и предыдущем годах были достигнуты новые договоренности между
президентами. В частности, президент Путин в начале этого года заявил о
необходимости форсирования дорожного строительства, в том числе в рамках
сотрудничества с Казахстаном".
Третье направление –
безопасность. "Очень важный трек, учитывая, что сейчас возрастают вызовы и
угрозы, связанные прежде всего с афганским фактором – разрастание гражданкой
войны на территории Афганистана, что приводит к росту террористических
группировок на территории этой страны, – рассказал Мендкович. – Напомню, что
сейчас в Афганистане действуют в общей сложности около 20 группировок, причем во
многие из них входят экстремисты, выехавшие с территорий стран постсоветского пространства".
В этой связи Никита Мендкович считает, что необходимо форсировать и развивать
сотрудничество как по линии ОДКБ, так и по линии антитеррористического центра
СНГ и других форматов, в том числе международных баз данных по обмену информации
об экстремистах и террористических организациях. Также очень важно усилить
борьбу с наркотрафиком, поскольку происходит сращивание международных
террористических организаций и наркомафии на постсоветском пространстве. ИГИЛ,
вытесненный из Сирии, где контролировал незаконную добычу нефти, пытается
компенсировать финансовые потери за счет захвата ряда перевалочных точек на пути
наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, Россию и дальше в страны
Европы.
Мендкович также затронул вопросы
научно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном. По его мнению,
в этой области достигнуты значительные результаты. "Нам нужно снова изучать
друг друга, нужно создавать в вузах Казахстана и стран Центральной Азии кафедры
славистики, где будут готовить кадры для нужд бизнеса, внешнеполитической службы
и экспертных сообществ, – считает эксперт. – С другой стороны, нужны ответные
шаги и в российских вузах. Знаю, что в МГУ активизировалось преподавание языков
стран Центральной Азии, включая казахский. Это безусловно очень позитивный момент".
"У нас очень хорошие отношения на уровне
лидеров стран, простого населения, начиная от пограничной торговли и заканчивая
трудовой миграцией, но проседает средний и малый бизнес",– заключил свое
выступление Никита Мендкович.
Всеобщее мнение экспертов по
поводу стратегического партнерства стран-членов ЕЭС выразил руководитель
Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев: "Интеграционные процессы, которые
идут на постсоветском пространстве и в которые включены Россия и Казахстан,
имеют очень серьезные перспективы, они будут набирать все больший вес и
значение. И к ним нужно очень заботливо относиться".
Автор: Владимир Савельев