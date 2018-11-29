В посольстве Республики Казахстан в России при содействии Информационно-аналитического цента МГУ по изучению общественно–политических процессов на постсоветском пространстве состоялась конференция Казахстан – Россия: горизонты стратегического партнерства, на которой ведущие эксперты двух стран дали оценку уровню интеграционного сотрудничества государств, рассказали о факторах, влияющих на него, и шагах по укреплению и развитию кооперации.

В посольстве РеспубликиКазахстан в России при содействии Информационно-аналитического цента МГУ поизучению общественно–политических процессов на постсоветском пространстве состояласьконференция "Казахстан – Россия: горизонты стратегического партнерства", накоторой ведущие эксперты двух стран дали оценку уровню интеграционного сотрудничествагосударств, рассказали о факторах, влияющих на него, и шагах по укреплению иразвитию кооперации.Открывая конференцию, чрезвычайныйи полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов сказал: "Несмотряна то, что мы находимся в фазе глубоких структурных изменений мирового порядка,казахстанско-российские связи отличают устойчивость и предсказуемость,соблюдение принципов взаимоуважения, добрососедства и союзничества".По егословам, санкционное давление на Россию негативно отражается на экономическомсотрудничестве на пространстве СНГ. Об этом говорят показатели взаимнойторговли. Например, по итогам предсанкционного 2013 года товарооборот междуРоссией и Казахстаном составил 23,5 миллиарда долларов. Начиная с 2014 года, он начал снижатьсяи к 2016 году сократился почти вдвое, до 12,6 миллиарда.Косвенным фактором,влияющим на темпы экономического роста как в Казахстане, так и в России,являются так называемые торговые войны между крупными державами, в частностимежду США и Китаем."Однако, даже в этих сложных экономических условиях благодаряантисанкционным инструментам наших экономик и совместным усилиям правительствКазахстана и России удалось восстановить положительную динамику во взаимнойторговле", – отметил посол.Уровень товарооборота в 2017 году составил 16 миллиардов долларов, а за девять месяцев 2018 года стал на 9% больше, чем в прошлом году. Посол надеется, что по итогам года товарооборот достигнет порядка 20 миллиардов. Поего словам, растут и российские инвестиции в Казахстан. Так, за первоеполугодие текущего года в экономику страны был вложен 821 миллион долларов, что на 235 миллионов больше прошлогоднего показателя.Высокую оценку интеграционномусотрудничеству двух стран дал и статс-секретарь – заместитель министраиностранных дел России Григорий Карасин: "Россия и Казахстан сегодня – стратегическиепартнеры, союзники, наши отношения активно развиваются на основе прочныхтрадиций дружбы, взаимного уважения, добрососедства, характеризуются весьмаинтенсивными политическими контактами на всех уровнях".По его словам, в этомгоду президенты обеих стран встречались восемь раз, последний раз 9 ноября, проведено12 телефонных переговоров. Главы правительств встречались пять раз, развиваютсяи межпарламентские связи. "Одним из базовых документов, определяющим горизонтынашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, – сказал заместительминистра иностранных дел России, – является договор о добрососедстве и союзничествев XXI веке от ноября 2013 года, вдохновителем которого лично выступил президентНазарбаев".Григорий Карасин также рассказал,что 9 ноября в казахстанском Петропавловске прошел 15-й Форум межрегиональногосотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему новыхподходов и тенденций в развитии туризма двух стран. Важным итогом форума стало утверждениепрезидентами России и Казахстана плана совместных действий в 2019-2020 годах.Ключевыми сферами сотрудничества остаются взаимодействия в топливно-энергетическомкомплексе, космической и военно-технической областях, сферах транспорта, коммуникаций,научно-технического сотрудничества. Новый документ дополнен разделами, посвященнымигуманитарному и образовательному сотрудничеству, а также туризму. 2019-й год станетгодом российского туризма в Казахстане, а 2020-й – годом казахстанского туризмав России.По словам Григория Карасина, Россия и Казахстан продолжают расширятьсотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательных сферах. Созданарабочая группа российско-казахстанских историков, деятельность которой будетнаправлена на противодействие фальсификации общей истории наших стран. Вроссийских вузах проходят обучение более 73 тысяч казахских студентов иаспирантов, из них около 29 тысяч учатся за счет государственного бюджета. ВКазахстане действуют пять филиалов ведущих российских вузов. По мнениюзаместителя министра иностранных дел России, это наглядно свидетельствует овостребованности российского образования в Казахстане.После приветственныхвыступлений настала очередь экспертных предложений. На тему экономическойинтеграции выступила заведующая отделом экономики стран СНГ Института экономикиРАН Аза Мигранян. "Развитие интеграции – это создание общих товарных рынков.Наконец-то в 2018 году мы перешли к единому таможенному кодексу, единым тарифами регулирующим техрегламентам. Но в то же время потенциал использованияинтеграционных эффектов на сегодняшний день не абсолютен", – отметила эксперт.По ее словам, в сфере движения товаров, несмотря на снятие барьеров и прочихограничений, используются только 60% интеграционного потенциала, в сфереторговли услугами – около 20%, в сфере инвестиционно-финансового сотрудничества– 20-25%."Можно, конечно, сослаться нато, что ЕАЭС возник в период очень серьезных экономических спадов и кризисныхявлений, и только с конца 2016 года мы вышли на восходящий тренд и более-менееотносительную экономическую стабилизацию в наших странах, – заявила эксперт, – нотем не менее имеется ряд неиспользуемых интеграционных ресурсов, которые можнозадействовать".Мигранян отметила, что появление единого рынка товаров оказалоположительный эффект на ВВП стран-участниц ЕЭС. Так, Армения смогла увеличитьВВП на 6,3%, Киргизия – на 7,5%, Белоруссия – на почти 12%, Казахстан – на0,5%, Россия – на 0,8 %.Эксперт предложила рядрекомендаций по развитию интеграционных процессов в ЕЭС. "Для того, чтобы евразийскийинтеграционный проект успешно развивался, – сказала она, – необходимо в первуюочередь усилить стандарты по техническому регламенту товаров, касающихся ненефтяного комплекса. Новой платформой интеграционного роста должна статьцифровизация. В первую очередь она должна утвердиться в таможенномрегулировании. Я имею ввиду общую электронную таможенную очистку и декларированиевсех процедур, которые существенно ускоряют торговые процессы. Также необходимосоздать общие интеграционные цифровые платформы, которые могли бы работать на базесубконтрактации по промышленным заказам, и конечно, нужно развивать интеграциюв области туризма, которая на сегодняшний день практически не используется".Эксперттакже рассказала об интеграционных возможностях в сфере создания единого финансовогорынка. Аза Мигранян считает, что в целях стимулирования экономического ростастран-членов ЕЭС крайне необходимо развивать финансовый сектор и обеспечиватьдоступ к финансовым ресурсам, так как основным драйвером экономики во всех пятистранах ЕЭС является потребительский спрос, и ее рост во всех странах, за исключениемБелоруссии, осуществляется за счет кредитования и доступности кредитов.Эксперт Российского совета помеждународным делам, специалист по Афганистану и странам Центральной АзииНикита Мендкович рассказал о ключевых трекахв сотрудничестве двух стран. Он выделяет здесь три главных направления. Первое– это экономика. К данному классу задач относятся взаимная торговля, обмен капиталамии инвестиции."На текущий момент в этой области у нас очень большие достижения,– считает эксперт,– значительным успехом стало подписание соглашения о созданиитаможенного союза, что позволило нам, несмотря на то, что оно подписывалось в периодмеждународной экономической турбулентности, выйти на весьма хорошие результатыво взаимной торговле".В сфере инвестиций Мендкович отметил растущеепартнерство в атомной отрасли, осуществляемый в Казахстане присодействии Росатома. Он позволяет Казахстану активно развивать не только добычуи базовое обогащение урана, но и выходить на высокотехнологичное производство вданной области, делая эту отрасль локомотивом национальной экономики. Есть такжеуспешные проекты в сфере химической промышленности и автопромышленности.Еще один проект – в сферемеждународного торгового транзита. По словам эксперта, он связан с сухопутноймагистралью между Китаем и Европейским Союзом, на которой Казахстан наравне сРоссией являются важными перевалочными пунктами."Здесь наше сотрудничествоочень важно, потому что, если провисает одно из звеньев, ценность второго резкопадает, – отметил он. – Долгое время эта сфера сотрудничества буксовала, но вэтом и предыдущем годах были достигнуты новые договоренности междупрезидентами. В частности, президент Путин в начале этого года заявил онеобходимости форсирования дорожного строительства, в том числе в рамкахсотрудничества с Казахстаном".Третье направление –безопасность. "Очень важный трек, учитывая, что сейчас возрастают вызовы иугрозы, связанные прежде всего с афганским фактором – разрастание гражданкойвойны на территории Афганистана, что приводит к росту террористическихгруппировок на территории этой страны, – рассказал Мендкович. – Напомню, чтосейчас в Афганистане действуют в общей сложности около 20 группировок, причем вомногие из них входят экстремисты, выехавшие с территорий стран постсоветского пространства".В этой связи Никита Мендкович считает, что необходимо форсировать и развиватьсотрудничество как по линии ОДКБ, так и по линии антитеррористического центраСНГ и других форматов, в том числе международных баз данных по обмену информацииоб экстремистах и террористических организациях. Также очень важно усилитьборьбу с наркотрафиком, поскольку происходит сращивание международныхтеррористических организаций и наркомафии на постсоветском пространстве. ИГИЛ,вытесненный из Сирии, где контролировал незаконную добычу нефти, пытаетсякомпенсировать финансовые потери за счет захвата ряда перевалочных точек на путинаркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, Россию и дальше в страныЕвропы.Мендкович также затронул вопросынаучно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном. По его мнению,в этой области достигнуты значительные результаты. "Нам нужно снова изучатьдруг друга, нужно создавать в вузах Казахстана и стран Центральной Азии кафедрыславистики, где будут готовить кадры для нужд бизнеса, внешнеполитической службыи экспертных сообществ, – считает эксперт. – С другой стороны, нужны ответныешаги и в российских вузах. Знаю, что в МГУ активизировалось преподавание языковстран Центральной Азии, включая казахский. Это безусловно очень позитивный момент"."У нас очень хорошие отношения на уровнелидеров стран, простого населения, начиная от пограничной торговли и заканчиваятрудовой миграцией, но проседает средний и малый бизнес",– заключил своевыступление Никита Мендкович.Всеобщее мнение экспертов поповоду стратегического партнерства стран-членов ЕЭС выразил руководительИнститута Каспийского сотрудничества Сергей Михеев: "Интеграционные процессы, которыеидут на постсоветском пространстве и в которые включены Россия и Казахстан,имеют очень серьезные перспективы, они будут набирать все больший вес изначение. И к ним нужно очень заботливо относиться".Автор: Владимир Савельев