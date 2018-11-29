Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез во время подготовки
к свадьбе с принцем Гарри. Бывшая актриса была недовольна праздничным нарядом принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.
Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез во время подготовки
к свадьбе с принцем Гарри. Бывшая актриса была недовольна праздничным нарядом принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.
Неприятный эпизод произошел за несколько недель до свадебной церемонии, когда принцессе Шарлотте выбирали одежду для торжества. Меган наставила на том, чтобы в ее самый главный день было "только
самое лучше". В какой-то момент примерка пошла не по ее плану. Источник, близкий к королевской
семье, рассказал, что возникла "стрессовая ситуация", которая привела к тому,
что Кейт Миддлтон "затряслась от слез". "Она только родила третьего ребенка,
принца Луи, и была очень эмоциональной", – поделился он. Эта история подкрепила
слухи о конфликте между двумя герцогинями.
Многие предполагают, что Маркл так и не смогла стать полноправным членом королевской семьи из-за скверного характера. Анонимный источник утверждает, что она
регулярно "засыпала" слуг ранними звонками и сообщениями по почте. Личный ассистент
Меган Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой Айдой
Филд, уволилась спустя шесть месяцев после свадьбы. Женщина отказалась
комментировать свой уход.
В прошлую субботу, 24 ноября, пресс-служба Кенсингтонского
дворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские переедут в поместье
Фрогмор в следующем году. Сейчас Меган Маркл и
принц Уильям находятся в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца, где также проживают принц Уильям и Кейт. Многие поклонники монаршей семьи считают, что причиной отъезда могли стать напряженные отношения двух герцогинь.
Ранее британская королева Елизавета II вмешалась в спор о
тиаре, которую должна была надеть невеста на свадьбу с принцем Гарри. Будущая герцогиня
настаивала на том, чтобы появиться в украшении с изумрудами, но получила
жесткий отказ. "Это был настолько серьезный спор, что сама королева
захотела лично поговорить с принцем Гарри", – сообщил анонимный источник.
Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все,
что захочет". "Она получит только ту тиару, которую я выберу для нее
сама", – заключила она. Возможно, невеста не смогла надеть свое любимое
украшение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что ее
могли изготовить в России.
Долгое время в прессе даже ходили слухи о том, что принц Гарри стал вести себя очень грубо перед свадьбой. Он обращался к слугам на повышенных тонах. "Меган
получит все, что захочет!", – говорил он. Представители дворца отказались комментировать эту новость.