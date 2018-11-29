Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез во время подготовки к свадьбе с принцем Гарри. Бывшая актриса была недовольна праздничным нарядом принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.

Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез во время подготовкик свадьбе с принцем Гарри. Бывшая актриса была недовольна праздничным нарядом принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.Неприятный эпизод произошел за несколько недель до свадебной церемонии, когда принцессе Шарлотте выбирали одежду для торжества. Меган наставила на том, чтобы в ее самый главный день было "толькосамое лучше". В какой-то момент примерка пошла не по ее плану. Источник, близкий к королевскойсемье, рассказал, что возникла "стрессовая ситуация", которая привела к тому,что Кейт Миддлтон "затряслась от слез". "Она только родила третьего ребенка,принца Луи, и была очень эмоциональной", – поделился он. Эта история подкрепиласлухи о конфликте между двумя герцогинями.Многие предполагают, что Маркл так и не смогла стать полноправным членом королевской семьи из-за скверного характера. Анонимный источник утверждает, что онарегулярно "засыпала" слуг ранними звонками и сообщениями по почте. Личный ассистентМеган Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его супругой АйдойФилд, уволилась спустя шесть месяцев после свадьбы. Женщина отказаласькомментировать свой уход.В прошлую субботу, 24 ноября, пресс-служба Кенсингтонскогодворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские переедут в поместьеФрогмор в следующем году. Сейчас Меган Маркл ипринц Уильям находятся в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца, где также проживают принц Уильям и Кейт. Многие поклонники монаршей семьи считают, что причиной отъезда могли стать напряженные отношения двух герцогинь.Ранее британская королева Елизавета II вмешалась в спор отиаре, которую должна была надеть невеста на свадьбу с принцем Гарри. Будущая герцогинянастаивала на том, чтобы появиться в украшении с изумрудами, но получилажесткий отказ. "Это был настолько серьезный спор, что сама королевазахотела лично поговорить с принцем Гарри", – сообщил анонимный источник.Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все,что захочет". "Она получит только ту тиару, которую я выберу для неесама", – заключила она. Возможно, невеста не смогла надеть свое любимоеукрашение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что еемогли изготовить в России.Долгое время в прессе даже ходили слухи о том, что принц Гарри стал вести себя очень грубо перед свадьбой. Он обращался к слугам на повышенных тонах. "Меганполучит все, что захочет!", – говорил он. Представители дворца отказались комментировать эту новость.