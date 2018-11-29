Поклонники Меган Маркл обрушились на Кейт Миддлтон в социальных сетях. Поводом для их нападок стали слухи о том, что герцогини находятся в напряженных отношениях.

Поклонники Меган Маркл обрушились на Кейт Миддлтон всоциальных сетях. Поводом для их нападок стали слухи о том, что герцогини находятся в напряженныхотношениях.Многие фанаты бывшей актрисы поспешили защитить ее от женыпринца Уильяма после того, как появилась новость, что герцог и герцогиня Сассекские покинут Кенсингтонский дворец и переедут в Виндзор на "неопределенное время". В прессе возникли сообщения о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли найти общий язык. Теперь поклонники последней утверждают, что жена принца Уильяма "завидует" и "относится неуважительно" к супруге принца Гарри."Я могу сказать только одно. Неважно, что вы думаете, Кейтникогда не сможет достичь уровня Меган. Все, что она сделала в своей жизни, – это вышла замуж за принца. Она не умеет работать и общаться с людьми", – оставил такой резкий комментарий один из пользователей Twitter.Другой юзер раскритиковал одежду герцогини Кембриджской. "Кейт Миддтон – ужаснаяженщина, потому что она носит все то, что когда-то надевала принцесса Диана. Онапытается вызвать у нас симпатию, используя образ своей мертвой свекрови. У нее совсем нетиндивидуальности", – заявил он. Известно, что супруга Уильяма владеет частью украшений леди Ди, которые она сама завещала в качествеподарков будущим невестам своих сыновей.Еще один пользователь считает, что у Кейт "не может быть ничего общегос женщиной, которая много работала", а другой назвал будущую принцессу Уэльскую "герцогиней-бездельницей". "Я уверен, она завидует Меган и потому неможет оставаться спокойной", – заключил он.Но не все поклонники Маркл так агрессивно настроены против Миддлтон. Многие просто выступили в поддержку герцогини Сассекской. "Все, что связано сМеган, – прекрасно. Ее улыбка, ее одежда, ее голос… В ней нет ничего, чтозаставило бы меня разлюбить ее. Даже хейтеры не заставят меня думать иначе!", – заявил один из фанатов.В поддержку бывшей актрисы выступили даже знаменитости. "Я очень хочу защитить Меган несмотря на то, что даже не знакомас ней лично. И я не возьму свои слова назад", – написала американская модель Крисси Тайген. Под ее записью оставила комментарий певица Кати Малони: "Добавь меня в свою команду защитников! Никто не посмеет говоритьо Маркл плохо!".Несмотря на то что сторонники Меган ведут себя очень активно в социальныхсетях, поклонники Кейт тоже не хотят оставаться в стороне. "Я хочу чаще видеть новости о герцоге игерцогине Кембриджских. Мне смертельно надоела эта самовлюбленная Маркл!", – написал один из юзеров.Представители королевской семьи уже успели прокомментироватьсложившуюся ситуацию. Многие поклонники герцогини Сассекской, которые сталкиваются слюбой критикой в адрес кумира, воспринимает ее как агрессию. Это связано с тем,что они полюбили ее, когда она еще была актрисой."Многие люди стали поклонниками королевской семьи только потому, что ониобожают Меган. Они воспринимают всю критику как нападение. Жизнью монаршей семьи внезапнозаинтересовались множество американцев, и это потрясающе. Но у них нетсвоей королевской семьи, и поэтому они сравнивают ее членов со звездами илиполитиками. Но они другие, они не звезды и не политики", – сообщила Виктория Арбайтер.