В издательстве Эксмо выходит книга Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное, которая состоит из яростных споров двух журналистов – Дмитрия Киселева и Николая Злобина. Они представляют два кардинально противоположных взгляда на современную политику - российский и американский.

В издательстве "Эксмо" выходит невероятно актуальная книга "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное". Книга состоит из яростных споров двух журналистов – Дмитрия Киселева и Николая Злобина.Первый – российский журналист, автор и ведущий самой рейтинговой и влиятельной в России информационно-аналитической программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Второй – американский политолог, публицист, автор множества аналитических бестселлеров и учебников, изданных в десятках стран мира, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон, США) Николай Злобин.Киселев и Злобин представляют два кардинально противоположных взгляда на современную политику, российский и американский. Эта книга – столкновение двух непримиримых позиций по самым главным политическим вопросам сегодняшнего дня. Киселев и Злобин спорят о пропаганде, демократии, правах меньшинств, либералах, чиновниках, власти и многих других проблемах, с которыми мы постоянно сталкиваемся в средствах массовой информации.Десять бесед между Киселевым и Злобиным – это десять словесных дуэлей между двумя людьми, которые уважают друг друга, но размышляют о современности в совершенно различных категориях. Прочитав эту книгу, каждый читатель сможет сам выбрать, какая из двух авторских позиций ему ближе. "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное" – книга, способная сформировать устойчивую геополитическую картину мира и веское мнение о событиях, происходящих каждый день на наших глазах.