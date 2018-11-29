Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Пекине, где местный Куньлунь Ред Стар принимал новосибирскую Сибирь. Хозяева выиграли с тем же счетом, что уступили две недели назад в гостях – 4:2.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Пекине, где местный "Куньлунь Ред Стар" принимал новосибирскую "Сибирь". Хозяева выиграли с тем же счетом, что уступили две недели назад в гостях – 4:2.При этом до определенного времени команды играли в "догонялки" и гости вполне справлялись с ролью второго плана: на голы Йипа и Савинайнена "Сибирь" ответила шайбами Карона и Романцева.Но в третьем периоде хозяева прочно взяли инициативу в свои руки и на 47-й минуте Йип забил свой второй гол, сделав счет 3:2. Новосибирцы в концовке пошли ва-банк, сняли вратаря, чтобы использовать численный перевес, но пропустили в пустые ворота от Бартли.