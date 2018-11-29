О новой рубрике издания, посвященной лучшим сотрудникам органов внутренних дел и отличникам учёбы образовательных организаций МВД России, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Когда эмоции остаются за дверьюГазета «Щит и меч» открывает рубрику, в которой будет рассказывать о сотрудниках органов внутренних дел, признанных лучшими по профессии, и отличниках учёбы образовательных организаций ведомства. В первом выпуске страницы «Профессионал» знакомьтесь с майором полиции Сергеем Попковым из отдела МВД России по городскому округу Лобня Московской области. Он не просто начальник смены дежурной части, а на данный момент – лучший в стране!Искалеченные судьбы честных машинУслышать слова: «Ваша машина в розыске», не пожелаешь и врагу, не то что себе, любимому. Тем не менее многие автомобилисты, приобретая нового «железного коня», больше думают об экономии денежных средств, нежели о правовых последствиях «выгодной» покупки. И становятся жертвами мошенников. Как правильно выбирать автомобиль на вторичном рынке и при этом не нажить себе головную боль в виде ареста транспортного средства, читай в подборке материалов газеты «Щит и меч».Из «Непосед» – в принцессыЭта актриса с детства выступала на большой сцене, многие помнят её как участницу группы «Непоседы» или по роли в школьном сериале «Простые истины». Отучившись в театральном вузе, она стала играть в кино и театре. Но в то же время продолжает петь, её треки звучат на радио и телевидении. Не только яркая внешность, но и девичий задор, помноженный на трудолюбие, позволяют ей добиваться успеха. На вопросы корреспондента «Щита и меча» отвечает актриса и певица Настя Задорожная.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 45, а также на интернет-странице издания.