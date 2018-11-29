Зарплату младшим воспитателям в детских садах должна платить область. Администрация Владимира продолжает настаивать на передаче полномочий по оплате труда нянечек на региональный уровень и намерена отстаивать свою правоту в областной прокуратуре. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Горсовета, во время обсуждения бюджета Владимира на следующий год. Главный финансовый документ областного центра депутаты приняли в первом чтении с дефицитом больше 300 миллионов рублей. В мэрии в очередной раз раскритиковали бюджетную политику региона и заявили, что такой разницы между доходами и расходами можно было бы избежать.

Зарплату младшим воспитателям в детских садах должна платить область. Администрация Владимира продолжает настаивать на передаче полномочий по оплате труда нянечек на региональный уровень и намерена отстаивать свою правоту в областной прокуратуре. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Горсовета, во время обсуждения бюджета Владимира на следующий год. Главный финансовый документ областного центра депутаты приняли в первом чтении с дефицитом больше 300 миллионов рублей. В мэрии в очередной раз раскритиковали бюджетную политику региона и заявили, что такой разницы между доходами и расходами можно было бы избежать.Бюджет города на следующий год в первом чтении депутаты Горсовета утвердили практически единогласно. Главный финансовый документ будет дефицитным. Расходы превысят доходную часть больше чем на 300 миллионов рублей. Большую часть городской казны планируют потратить на образование, медицину и социальную поддержку населения.Вера Трусова, начальник финансового управления администрации г. Владимира: "Основным приоритетом в расходах будет являться социальная сфера. На обеспечение которой планируется направить 74% общего объема расходов. Это пять миллиардов 204 миллиона рублей. В бюджете 2018 года будут сохранены все социальные выплаты населению".Зарплаты бюджетникам проиндексируют в рамках майских указов Президента. Обсуждая городской бюджет, депутаты снова подняли вопрос оплаты труда младших воспитателей в детских садах. В мэрии настаивают: деньги на зарплату нянечкам должна выделять область. И точку в этом споре, по словам народных избранников, поставил суд. Другие регионы уже забрали у местных властей эти полномочия.Леонид Фоменко, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Горсовета: "Судебная практика подтверждает, что к полномочиям субъекта относится обеспечение оплаты труда воспитателей, педработников, учебно-исполнительного персонала, включая младших воспитателей, помощников воспитателей и прочий административно-управленческий и обслуживающий персонал".Глава городской администрации Андрей Шохин дополняет, деньги для города немаленькие. На зарплату младшим воспитателям в детских садах город ежегодно тратит больше 150 миллионов рублей. Эти деньги можно было направить и на сокращение бюджетного дефицита, и на ремонтные работы во владимирских школах и садах.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Все субъекты Российской Федерации исполнили судебные решения, за исключением администрации Владимирской области . И почему-то мы от департамента образования области не можем получить никаких ответов. Мы надеемся добиться, чтобы они исполнили закон и выполнили свои полномочия, которые они обязаны делать по закону. Если они этого не сделают, то напишем в прокуратуру в областную предупреждение".Под особым контролем властей сейчас и городской транспорт. У жителей Энергетика много нареканий на новую схему движения 21 автобуса. Добираться в промзону стало действительно удобней, только вот школьники и студенты микрорайона лишились возможности без пересадок доехать до учебных заведений на улице Горького. По словам Андрея Шохина, чтобы улучшить транспортное сообщение, среди пассажиров сейчас проводят соцопросы.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Здесь надо найти эту золотую середину. Может дополнительно какой-то автобус оттуда пускать. Мы сейчас должны принять такое взвешенное решение, чтобы не нарушить что там хорошо. Какое же количество людей должно поехать по старому маршруту. Четыре остановочных пункта они вышли из старого маршрута. Здесь мы все недоработки все видим. Надо просто исправлять это".А еще депутаты сегодня одобрили повышение зарплаты главе города и депутатам работающим на постоянной основе на 5 процентов с 1-го октября этого года. Такое решение в горсовете объяснили заботой о пенсионерах, которые раньше занимали эти должности в стенах Оранжевого дома.Ольга Деева, глава г. Владимира: "В предыдущие года мы этого избегали, оставляли, на что мы получали резкую критику наших пенсионеров. Здесь палка о двух концах. Не повышаем, значит наши пенсионеры жалуются на то, что мы не соблюдаем их права".А в ближайшее время депутатам предстоит обсудить организацию горячего питания в школах. В частности, вероятное повышение стоимости завтраков и обедов, которое по словам Ольги Деевой уже давно продиктовано подорожанием продуктов и повышением цен на коммунальные услуги.