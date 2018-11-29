Во Владимире состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год, организованные Советом народных депутатов.

Во Владимире состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год, организованные Советом народных депутатов.Главный финансовый документ областной столицы заинтересовал многих жителей: горожане хотят видеть Владимир процветающим городом, но реальные возможности таковы, что его уже называют «бюджетом выживания».Начальник городского финансового управления Вера Трусова подчеркнула, что 74% всех расходов, или 5 млрд 204 млн рублей, направят в 2019 году на социальную сферу. Это на 71 млн рублей больше, чем в 2018 году, но выполнять перед жителями все социальные обязательства становится все труднее. Объем доходов города Владимира в 2019 году составит 6,684 млрд рублей, расходов - 7,022 млрд рублей. Дефицит придётся покрывать за счет заимствований из разных источников, в том числе - банковскими кредитами. Участники публичных слушаний задали резонный вопрос, почему Владимир, город-донор для Владимирской области, оказался в такой сложной ситуации?Довели «до ручки»?Этот же вопрос могут задать и жители других муниципальных образований, которые чувствуют себя «загнанными в угол». Президент РФ Владимир Путин недавно напомнил, что государство должно уделять «приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, повышению его эффективности и ресурсных возможностей». В администрации области спорить с Президентом, конечно, не рискуют, но делают по-своему - с поправкой на «бухгалтерские» представления о выравнивании бюджетов разных уровней. В результате доля налоговых доходов, собранных, например, на территории Владимира и остающихся в городском бюджете, ежегодно снижается. В 2013 году она составляла 15,9%, в 2017 году снизилась до 10,3%, а по итогам 2018 года составит и того меньше - около 9,5%.Жители Владимира готовы отдавать в областную налоговую «кубышку» больше других городов и районов. Но не до такой же степени. Выступая на ноябрьском заседании областного Заксобрания, глава администрации города Владимира Андрей Шохин сказал, что бюджеты муниципалитетов довели, что называется, «до ручки».У города отобрали почти всё. Так, в 2017 году налогоплательщики Владимира выплатили налог на доходы физических лиц в размере 7 млрд 606 млн рублей, городу досталось чуть больше 1,5 млрд. В 2013 году областные власти ввели вместо единого налога на вмененный доход новую систему налогообложения предпринимателей - патент, который должен был увеличить поступления в местный бюджет. Но ничего хорошего не вышло, в результате городской бюджет лишился почти 20 млн рублей. И таких примеров критично много.Будут ли услышаны обескровленные муниципалитеты на этажах областной власти? Не так давно первый вице-губернатор по финансовой политике Вячеслав Кузин говорил, что областной бюджет, в отличие от муниципальных, будет профицитным. Главный финансист посоветовал муниципалам усилить сбор налогов и недоимок на вверенных территориях. Ну, и, конечно, по-отечески помог: чтобы муниципалитеты поправили свое бедственное материальное положение, им разрешили собирать акциз на... медовуху. Ситуация анекдотичная, но жителям города Владимира не до смеха.Председатель комитета горсовета по бюджетной и налоговой политике Леонид Фоменко понимает, почему жители называют бюджет Владимира «бюджетом выживания». Он считает, что нужна инвентаризация расходов, которые город несёт сверх своих прямых полномочий. Например, оплата труда младших воспитателей в детских садах обходится бюджету города в 150 млн рублей в год. По закону об образовании, это - полномочия области, в соседних Иванове, Рязани, Ярославле расходы финансирует область, у нас - почему-то город.«Кто нас услышит?»Единоросс Леонид Фоменко убежден, что областная власть должна не просто прийти на помощь городу, но и понимать степень своей ответственности. Владимир - областная столица, требования к областному центру и по благоустройству, и по качеству предоставления услуг максимально высокие, а денег в городском бюджете с каждым годом все меньше. Проблема не только в сложной экономической ситуации, но и в обязательствах, которые возлагают на город без должного финансового обеспечения.«Единую Россию» поддержала и оппозиция. Депутат от партии «Яблоко» Дмитрий Кушпита согласен, что бюджет города Владимира можно называть бюджетом выживания, а не развития. В последние годы на город «сбрасывают» всё больше полномочий, не подтверждённых финансированием. Депутаты горсовета не раз говорили об изменении налоговых поступлений, которые должны оставаться во Владимире. И Кушпита, и другие народные избранники считают, что городу и области нужно садиться за стол переговоров: «Зачем перекладывать на муниципалитет полномочия без финансирования? Владимир - локомотив областной экономики, но даже у нас больше нет подушки безопасности».Безусловно, бюджет города Владимира-2019 будет принят, и городские власти выполнят свои обязательства перед жителями. Но, как справедливо говорят горожане, дальше так жить нельзя. Услышит ли владимирцев новоизбранный губернатор Владимир Сипягин?