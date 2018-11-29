Зарплату младшим воспитателям в детских садах должна платить область. Администрация Владимира продолжает настаивать на передаче полномочий по оплате труда нянечек на региональный уровень и намерена отстаивать свою правоту в областной прокуратуре.

Зарплату младшим воспитателям в детских садах должна платить область. Администрация Владимира продолжает настаивать на передаче полномочий по оплате труда нянечек на региональный уровень и намерена отстаивать свою правоту в областной прокуратуре. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Горсовета, во время обсуждения бюджета Владимира на следующий год. Главный финансовый документ областного центра депутаты приняли в первом чтении с дефицитом больше 300 миллионов рублей. В мэрии в очередной раз раскритиковали бюджетную политику региона и заявили, что такой разницы между доходами и расходами можно было бы избежать. Только на зарплату нянечкам в детских садах город ежегодно тратит больше 150-ти миллионов рублей. Эти деньги можно было направить и на сокращение бюджетного дефицита и на ремонтные работы во владимирских школах и садах. В городской администрации особенно подчеркнули, что в других регионах оплата труда сотрудников дошкольных учреждений - полномочия областных властей. И это подтверждено судебными решениями.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Все субъекты Российской Федерации исполнили судебные решения, за исключением администрации Владимирской области . И почему-то мы от департамента образования области не можем получить никаких ответов. Мы надеемся добиться, чтобы они исполнили закон и выполнили свои полномочия, которые они обязаны делать по закону. Если они этого не сделают, то напишем в прокуратуру в областную предупреждение. Губернатору письмо мы уже направили".