Стартовый этап Кубка IBU по биатлону в шведском Идре продолжился женским спринт на 7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах. Победила на первой в сезоне короткой гонке хозяйка трассы Ингела Андерссон, наша Анастасия Морозова стала третьей.

Стартовый этап Кубка IBU по биатлону в шведском Идре продолжился женским спринт на 7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах. Победила на первой в сезоне короткой гонке хозяйка трассы Ингела Андерссон, Ирина Кручинкина из Белоруссии – вторая, наша Анастасия Морозова стала третьей.Сборную России на первом турнире сезона представляли Лейсан Бикташева (стартовый номер №3), Морозова (№39), Наталья Гербулова (№48), Светлана Миронова (№67), Виктория Сливко (№73) и Екатерина Мошкова (№76).Бикташева и Морозова лучше всех стреляли, но Настя обогнала на лыжне многих, кто обошелся без промахов. А вот Лейсан осталась на 7-м месте. Вплотную к Морозовой – двух россиянок разделили 9 секунд, — смогла приблизиться Миронова, которая ногами почти отыграла свои три промаха, но заняла лишь 4-е место.Три наши другие биатлонистки не блистали не на стрельбище, не на лыжне. Гербулова с тремя промахами на 12-й строчке итогового протокола. Мошкова, пустившая две пули "в молоко", на 17-м месте. Сливко, также промахнувшаяся дважды, на 22-м.