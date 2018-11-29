Перечень мест, где можно отдохнуть недалеко от Барселоны, очень большой. Это позволяет каждому туристу выбрать себе отдых по душе

Перечень мест, где можно отдохнуть недалеко от Барселоны, очень большой. Это позволяет каждому туристу выбрать себе отдых по душе. Вся территория рядом с Барселоной и морские побережья – это одна большая череда курортов. Не большие по своим размерам городки и поселения могут быть отличным местом отдыха для всякого туриста. Огромной положительной стороной курортных мест рядом с Барселоной является хорошее транспортное сообщение между ними. Даже если туристы приехали в одно курортное место для них не станет проблемой съездить на соседние курорты. Места отдыха, находящиеся недалеко от Барселоны, имеют особую притягательность и хорошую уютную атмосферу. Они дают возможность перегруженному телу человека отдохнуть и набраться сил, а так же получить удовлетворение от морских волн и солнечных лучей.



Аренда виллы в Ситжес.



Этот курорт, который расположен недалеко от Барселоны, находится всего в тридцати минутах езды от моря. Данный курорт позволит туристам насладится древними памятниками, наесться вкуснейшей едой средиземноморской кухни и потанцевать в своё удовольствие. Данное место подойдет для людей с хорошими доходами, так как преимущественно здесь расположились отели с четырьмя звездами. Хотя есть возможность найти на этом курорте и более дешевые варианты.



В этом курорте проводится ежегодный кинофестиваль, также здесь часто устраиваются различные карнавалы и спортивные соревнования. Данный курорт рядом с Барселоной – это настоящий рай для отдыхающих.



Снять виллу в Салоу.



Салоу можно назвать курортом для молодых, то есть молодежным местом отдыха. И он заставит любого туриста окунутся в мир активного, подвижного отдыха. В Салоу постоянно организовываются различные экскурсии, развлекательные мероприятия, спортивные фестивали и т.д. Именно на этом курорте можно познакомится с Торре Велья. Торре Велья - это старинная башня, которая была возведена еще в далёком тысяча пятьсот тридцатом году. Её облик сразу вызовет у туристов идеи о доблестных рыцарях и отважных пиратах. Каждое лето рядом с эти курортом организовывается ярмарка в усадьбе Мазия Каталана. Так же совсем недалеко от этого курорта расположилось настоящее блаженство для всех шопоголиков. Это Таррагоной и Реусом. В этих городках собралось огромное множество магазинчиков, в которых можно приобрести все, что душе угодно.



Тосса де Мар.



Тоссе де Мар – это тихий и спокойный курорт. Его можно прозвать самым спокойным местом из тех, которые расположились рядом с Барселоной. Это место отдыха отлично подойдет для расслабления всей семьёй. На этом курорте расположились прекрасные песчаные пляжи и чудесные скалистые берега. Самое важное место этого курорта – это замок Vila Vella, которые имеет историю длиною в несколько тысяч лет.



Бланес.



Бланес – это одно из самых красочных мест отдыха Испании, которое расположилось примерно в шестидесяти километрах от Барселоны. Так же это один из самых древних курортов Испании, который расположился рядом с Барселоной. Бланес обладает самым живописным ландшафтом из всех городов Испании. Этот город впечатлит любого туриста буйством своих красок и многообразием развлекательных заведений.



Это только небольшая часть курортов, которые расположились в Испании. На самом деле их намного больше и они способны удовлетворить все фантазии гостей.

Источник: Lasvillas.ru