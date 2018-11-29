Запад хотел создать в Крыму военную базу. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата, разрушить планы НАТО смог референдум в Крыму и воссоединение полуострова с Россией.

Западхотел создать в Крыму военную базу. С таким заявлением выступил главаМинистерства иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата,разрушить планы НАТО смог референдум в Крыму и воссоединение полуостровас Россией.Лавровотметил, что Запад сожалеет об упущенной возможности. "Я понимаю, чтонекоторым нашим западным коллегам очень обидно, что не удалось создать вКрыму военно-морскую базу НАТО", – заявил руководитель российскоговнешнеполитического ведомства.Поего словам, волеизъявление крымчан прошло в полном соответствии спринципом права наций на самоопределение. Дипломат напомнил, что на немприсутствовали иностранные наблюдатели. Лавров отметил, что это былилюди, которые искренне хотели разобрать в происходящем.Лавров подчеркнул, что волеизъявлениюкрымчан никто не мешал, оно было свободным, и свой выбор жителиполуострова сделали сами. "Тем самым Керченский пролив стал внутреннимиводами Российской Федерации", – констатировал дипломат.прошлое воскресенье украинские военно-морские силы вторглись втерриториальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. В Киевеобвинили Россию в агрессии и призвали ввести новые санкции противМосквы.Комментируяпроизошедшее, Лавров отметил, что Запад продолжает нагнетать ситуациювблизи российских границ и предупредил, что такие действия могутпривести к "точке невозврата"."Врезультате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникаютситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", – сказалруководитель внешнеполитического ведомства.