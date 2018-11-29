Запад
хотел создать в Крыму военную базу. С таким заявлением выступил глава
Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата,
разрушить планы НАТО смог референдум в Крыму и воссоединение полуострова
с Россией.
Запад
хотел создать в Крыму военную базу. С таким заявлением выступил глава
Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата,
разрушить планы НАТО смог референдум в Крыму и воссоединение полуострова
с Россией.
Лавров
отметил, что Запад сожалеет об упущенной возможности. "Я понимаю, что
некоторым нашим западным коллегам очень обидно, что не удалось создать в
Крыму военно-морскую базу НАТО", – заявил руководитель российского
внешнеполитического ведомства.
По
его словам, волеизъявление крымчан прошло в полном соответствии с
принципом права наций на самоопределение. Дипломат напомнил, что на нем
присутствовали иностранные наблюдатели. Лавров отметил, что это были
люди, которые искренне хотели разобрать в происходящем.
Лавров подчеркнул, что волеизъявлению
крымчан никто не мешал, оно было свободным, и свой выбор жители
полуострова сделали сами. "Тем самым Керченский пролив стал внутренними
водами Российской Федерации", – констатировал дипломат.
В
прошлое воскресенье украинские военно-морские силы вторглись в
территориальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. В Киеве
обвинили Россию в агрессии и призвали ввести новые санкции против
Москвы.
Комментируя
произошедшее, Лавров отметил, что Запад продолжает нагнетать ситуацию
вблизи российских границ и предупредил, что такие действия могут
привести к "точке невозврата".
"В
результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают
ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", – сказал
руководитель внешнеполитического ведомства.