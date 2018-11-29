Эммануэля Макрона просят объяснить, что же все-таки произошло между ним и жителями острова Сен-Мартен. И почему соцсети блокируют фотографии с президентом Франции.

Эммануэля Макрона просят объяснить, что же все-такипроизошло между ним и жителями острова Сен-Мартен. И почему соцсети блокируютфотографии с президентом Франции.Facebookвынес предупреждение одному из пользователей соцсети за публикацию снимка сфранцузским лидером. В сообщении администрации сказано, что фотографиюзаблокировали из-за "демонстрации наготы и сексуальных действий".И это, как выяснилось, не единичный случай. Еще одинпользователь обратился в Twitter к президенту Франции. Он в шутливой формепризвал Макрона объяснить, что произошло между ним и жителями заморскогосообщества Сен-Мартен после фотосессии. Намерен бойкотировать соцсеть и жительБразилии, к которому также применили санкции после публикации "порнографии"с участием французского лидера, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макронвозмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами.На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот идемонстрируют на камеру непристойные жесты.Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макронана карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции. В 2017году остров сильно пострадал от урагана "Ирма". Глава Пятойреспублики приезжал оценить ход восстановительных работ.Пользователи соцсетей отметили, что, по всей видимости,французский лидер хотел продемонстрировать свою "близость к народу".Однако эффект получился прямо противоположным – французы разнесли своегопрезидента за нелепую и, по их мнению, унизительную фотосессию.