Эммануэля Макрона просят объяснить, что же все-таки
произошло между ним и жителями острова Сен-Мартен. И почему соцсети блокируют
фотографии с президентом Франции.
Эммануэля Макрона просят объяснить, что же все-таки
произошло между ним и жителями острова Сен-Мартен. И почему соцсети блокируют
фотографии с президентом Франции.
Facebook
вынес предупреждение одному из пользователей соцсети за публикацию снимка с
французским лидером. В сообщении администрации сказано, что фотографию
заблокировали из-за "демонстрации наготы и сексуальных действий".
И это, как выяснилось, не единичный случай. Еще один
пользователь обратился в Twitter к президенту Франции. Он в шутливой форме
призвал Макрона объяснить, что произошло между ним и жителями заморского
сообщества Сен-Мартен после фотосессии. Намерен бойкотировать соцсеть и житель
Бразилии, к которому также применили санкции после публикации "порнографии"
с участием французского лидера, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон
возмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами.
На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и
демонстрируют на камеру непристойные жесты.
Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона
на карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции. В 2017
году остров сильно пострадал от урагана "Ирма". Глава Пятой
республики приезжал оценить ход восстановительных работ.
Пользователи соцсетей отметили, что, по всей видимости,
французский лидер хотел продемонстрировать свою "близость к народу".
Однако эффект получился прямо противоположным – французы разнесли своего
президента за нелепую и, по их мнению, унизительную фотосессию.